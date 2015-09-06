به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان با ادای احترام به شهدا، برگزاری نمایشگاهی از آثار هنرمندان نیشابور و سخنرانی مسئولان ساعت ۱۸ روز دوشنبه آغاز می شود.

۱۹۰ هنرمند جوان از ۳۱ استان كشور به این دوره جشنواره تجسمی جوانان راه یافته اند كه در كارگاه‌های دو روزه جشنواره در رشته های نقاشی، طراحی، خوشنویسی، نگراگری، حجم، عكاسی، پوستر، كاریكاتور و تصویرسازی با تولید اثر هنری با یكدیگر رقابت می كنند و در پایان جشنواره برگزیدگان معرفی می شوند. در این جشنواره ۲۷ هنرمند شاخص مسئولیت كارگاه‌ها و داوری را در رشته های ۹گانه بر عهده دارند.

بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان برای هنرمندان جوان ۱۵ تا ۲۴ سال از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها ۱۶ تا ۱۹ شهریورماه جاری در دانشگاه هنر نیشابور برگزار می شود.

علی شیرازی و صداقت جباری در رشته خوشنویسی، رضا یساولی و سلینا پوریا در رشته نگارگری و محمدحسین عماد و جعفر نجیبی در رشته حجم، محمدعلی بنی اسدی و مرتضی زاهدی در رشته تصویرسازی، بهرام عظیمی و جمال رحمتی در رشته کاریکاتور و اسماعیل عباسی و سیف الله صمدیان در رشته عکاسی، داریوش حسینی و علی ذاكری در رشته طراحی، عبدالحمید پازوكی و رضا افسری در رشته نقاشی و كوروش قاضی مراد و بهرام كلهرنیا داوران بیست و دومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان هستند. همچنین جواد نوبهار مسئول کارگاه رشته طراحی، احمد وكیلی مسئول کارگاه نقاشی و محمدرضا دوست محمدی مسئول کارگاه پوستر، حسین غلامی مسئول کارگاه رشته خوشنویسی، عبدالله محرمی مسئول کارگاه نگارگری و كورش گلناری، مسئول کارگاه حجم، علی خدایی مسئول کارگاه رشته تصویرسازی، بهمن عبدی مسئول کارگاه کاریکاتور و فرهاد سلیمانی، مسئول کارگاه عکاسی هستند كه از ابتدای جشنواره با هنرمندان جوان همراهی می كنند.