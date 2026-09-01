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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۵

هفته پنجم لیگ بیست و ششم؛

نخستین گل اردکانی‌ها هم سه امتیازی نشد؛ تقسیم امتیازات در تهران!

نخستین گل اردکانی‌ها هم سه امتیازی نشد؛ تقسیم امتیازات در تهران!

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و چادرملو با نتیجه تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، تیم های استقلال خوزستان و چادرملو از ساعت ۱۹ در ورزشگاه پاس تهران برابر هم قرار گرفتند. قضاوت این مسابقه بر عهده حسین زمانی بود و دو تیم در پایان ۹۰ دقیقه نتوانستند برنده‌ای داشته باشند.

چادرملو که برای رسیدن به نخستین پیروزی خود در فصل جاری به میدان آمده بود، در دقیقه ۱۸ فرصت بسیار خوبی برای باز کردن دروازه حریف به دست آورد. داور برای این تیم اعلام پنالتی کرد تا رنی بوبوی شانس گلزنی از روی نقطه پنالتی را پیدا کند، اما مهاجم چادرملو نتوانست از این فرصت استفاده کند و ضربه پنالتی را از دست داد.

از دست رفتن پنالتی اما پایان حملات چادرملو نبود. این تیم در ادامه توانست به گل برسد و سعید محمدی‌فرد دروازه استقلال خوزستان را باز کرد. این گل از یک جهت اهمیت ویژه‌ای داشت، چرا که نخستین گل چادرملو در فصل جاری لیگ برتر محسوب می‌شد.

استقلال خوزستان که در خانه به دنبال تغییر نتیجه بود، پس از دریافت گل فشار بیشتری روی دروازه حریف وارد کرد، اما در نیمه نخست موفق به جبران نشد تا چادرملو با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

در نیمه دوم شرایط متفاوت شد و استقلال خوزستان که نمی‌خواست بدون امتیاز از این مسابقه خارج شود، حملات بیشتری را روی دروازه چادرملو ترتیب داد. این تلاش‌ها در دقیقه ۶۴ نتیجه داد و عارف رستمی روی پاس محمد اهل‌شاخه گل تساوی را به ثمر رساند.

بعد از این گل، مسابقه وارد مرحله‌ای متعادل شد و دو تیم تلاش کردند بار دیگر دروازه یکدیگر را باز کنند. با این حال، هیچ‌کدام از حملات دو تیم به گل دوم منجر نشد تا سوت پایان حسین زمانی با تساوی یک بر یک به صدا درآید.

استقلال خوزستان با این تساوی ۳ امتیازی شد و در رتبه شانزدهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. چادرملو نیز با رساندن امتیازات خود به عدد ۲، جایگاه هفدهم جدول را به خود اختصاص داد.

در نهایت، چادرملو اگرچه توانست نخستین گل فصل خود را به ثمر برساند و حتی تا دقیقه ۶۴ از حریف پیش بود، اما نتوانست این برتری را حفظ کند و استقلال خوزستان با گل عارف رستمی یک امتیاز از این دیدار به دست آورد.

کد مطلب 6934717

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