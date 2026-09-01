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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۰۲

۳ سارق موبایل‌قاپ و ۳ مالخر در کرمانشاه دستگیر شدند

۳ سارق موبایل‌قاپ و ۳ مالخر در کرمانشاه دستگیر شدند

کرمانشاه- رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از دستگیری سه سارق موبایل‌قاپ و سه مالخر اموال مسروقه خبر داد و گفت: متهمان به ۸ فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ شکرالله کدیور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی سه سارق شدند که در میان آنها دو زن و یک مرد حضور داشتند.

وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی متهمان، در چند عملیات جداگانه نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند و متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفتند.

کدیور خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب هشت فقره سرقت گوشی تلفن همراه اعتراف کردند و در اظهارات خود عنوان کردند که اموال مسروقه را به سه نفر مالخر فروخته‌اند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات با شناسایی سه مالخر معرفی‌شده از سوی سارقان، نسبت به دستگیری آنها نیز اقدام کردند.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات در خصوص سایر ابعاد این پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6934724

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