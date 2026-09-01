سرهنگ شکرالله کدیور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.



رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی سه سارق شدند که در میان آنها دو زن و یک مرد حضور داشتند.



وی ادامه داد: مأموران پس از شناسایی متهمان، در چند عملیات جداگانه نسبت به دستگیری آنها اقدام کردند و متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی تحت بازجویی قرار گرفتند.



کدیور خاطرنشان کرد: متهمان در جریان تحقیقات انجام‌شده به ارتکاب هشت فقره سرقت گوشی تلفن همراه اعتراف کردند و در اظهارات خود عنوان کردند که اموال مسروقه را به سه نفر مالخر فروخته‌اند.



رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: کارآگاهان در ادامه تحقیقات با شناسایی سه مالخر معرفی‌شده از سوی سارقان، نسبت به دستگیری آنها نیز اقدام کردند.



وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات در خصوص سایر ابعاد این پرونده ادامه دارد.