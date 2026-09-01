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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

معوقات فروردین بازنشستگان تا پایان شهریور تسویه می شود

معوقات فروردین بازنشستگان تا پایان شهریور تسویه می شود

مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص روند پرداخت معوقات فروردین و اریبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد نوروزپور، با اشاره به ابهامات پیش‌آمده در خصوص زمان واریز مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، گفت: فرآیند پرداخت معوقات مابه‌التفاوت متناسب‌سازی موضوع قانون برنامه هفتم، مربوط به فروردین ماه از شب گذشته با همکاری بانک رفاه کارگران کلید خورد.

وی درباره علت تأخیر در دریافت مبالغ توسط برخی از بازنشستگان، اظهار داشت: تأخیر مقطعی ایجاد شده ناشی از بار ترافیکی و شرایط فنی شبکه بانکی کشور بوده و با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش عمده‌ای از واریزی‌هایی که مقرر بود شب گذشته انجام شود، از صبح سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، عملیاتی شده و کماکان در جریان است.

نوروزپور ضمن عذرخواهی از مستمری‌بگیران بابت تأخیر به‌ وجود آمده در پرداخت معوقات، افزود: فرآیند تسویه به‌ صورت مستمر ادامه دارد و تلاش بر این است که معوقات فروردین‌ ماه حداکثر تا پایان ماه جاری به‌ طور کامل تسویه شود.

وی در گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران، خاطرنشان کرد: از بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تقاضا داریم اطلاعات مربوط به حقوق و معوقات را صرفاً از درگاه‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی پیگیری کنند و در صورت بروز هرگونه ابهام، با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

کد مطلب 6933903
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • حبیب IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      27 1
      پاسخ
      تا پایان شهریور این چه صیغه ای هست ، هیچ کسی دریافت نخواهد کرد تا پایان شهریور تمام دروغ هست
    • بازنشسته IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      26 1
      پاسخ
      دولت چرا از حقوق های مدیران و وزیران نمیزنه تا جبران کمبودش رو بکنه. چرا دستش فقط تو جیب تامین اجتماعیه. الان چند ماهه که بیمه آتیه سازان حافظ خسارت درمان بنده بازنشسته رو نداده و علتش رو می گویند چون تامین اجتماعی پول به بیمه نمی ده و تامین اجتماعی هم میگه دولت پول ما رو که برداشته باید بده تا ماهم پول بیمه رو و معوقات رو بدیم.
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      37 2
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      خوتونو مسخره کردین؟خب از اول میگفتین آخر شهریور پرداخت میشه،مردم بیچاره که حرفی نداشتن چرا گفتین از 10 شهریور اونم فقط معوقه یک ماه
    • یاسی IR ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      24 2
      پاسخ
      چرا واقعا مسخره کردن حالا اون که روی حروف الفبا آخری هست باید چیکار کنه
    • بازنشسته تامین اجتماعی IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      30 0
      پاسخ
      🔸 از سازمان تامین اجتماعی می‌خواهیم به‌جای اطلاعیه‌های کلی و وعده‌های چندباره، یک‌بار برای همیشه زمان دقیق و قطعی پرداخت مطالبات را اعلام و اجرا نماید. 🔹 سازمان تامین اجتماعی موظف است درباره علت تاخیر چندماهه، میزان منابع تامین‌شده و جدول دقیق پرداخت‌ها شفاف‌سازی نموده و پاسخ‌گو باشد. 🔹 بازنشستگان و مستمری‌بگیران دیگر وعده نمی‌خواهند؛ پرداخت واقعی و به‌موقع حق خود را می‌خواهند.
    • IR ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      15 0
      پاسخ
      فعلا که الان ده شهریور، سه ظهر هیچی واریز نکردن
    • US ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      20 3
      پاسخ
      سلام چرا همیشه از حروف اول یکدفعه هم از حروف آخر ماها که فامیلمون مثلا با ن شروع میشه چرا باید اینقد منتظر بمونیم همه رو در یکروز پرداخت کنید در ضمن قرار بود دوماه رو باهم پرداخت کنید حداقل تا ۱۵ همه رو بدین شاید کسی دلش خواست قبل بازگشایی مدرسه بچه اش رو تا اون ورتر شهرش ببره
    • US ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      23 1
      پاسخ
      چرا به ترتیب حروف الفبا همه رو دریکروز حقوق یا معوقه بدین ماها که جز حروف آخریم چه گناهی کردیم درضمن قرار بود دوماه رو بدین بعد شش ماه،آخر ماه پرداخت بشه اونم یکماه بعد از تاریخ ۹ شهریور هم واریز دارین شاید یکی خواست فرزندش رو قبل بازگشایی مدارس ببره اون ورتر شهرش سفر،این انصاف نیست که ماها آخرین روز شهریور اونم معوقه یکماه بعد این همه انتطار وبرنامه ریزی واقعا جای تاسف داره
    • علی IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      20 2
      پاسخ
      سلام بعد از شش ماه انتظار چرا فقط معوقات فروردین ماه پرداخت کردید خجالت بکشید
    • علی IR ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      11 0
      پاسخ
      عجب آخر شهریور دیگه چه صیغه ایه
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
      15 1
      پاسخ
      واقعا دروغ!!!!؟؟؟؟
    • میرزایی IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      9 0
      پاسخ
      سلام و عرض احترام از مسولین محترم سازمان تامین اجتماعی درخواست مینمایم بجای پاشیدن نمک روی زخم مستمری بگیران بفکر درمان زخم باشند و با وعده های فیک اعصاب مستمری بگیران را اینقدر داغون نکنند
    • بتول IR ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      10 0
      پاسخ
      سلام توی سامانه هنوز فیش بارگزاری نشده زنگ هم می‌زنی 1420میگه ترافیک سامانه هست اخه این چه ترافیکی هست ساعت 2 نصف شبم ترافیکه؟بخدا خسته شدیم
    • فریبا IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      19 0
      پاسخ
      افتضاح افتضاح وبازم افتضاح
    • ایرانی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۱
      20 0
      پاسخ
      طی یک ماه قصد دارن پول یک کیلو گوشت قرمز رو به بازنشستگان بدهند ، خدایی زیاده 😢😢
    • میرصادقی حسینی IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      6 0
      پاسخ
      پولی که در فروردین بایدمیدادند،امروزدیگه خیلی بی ارزش شده ودردی را دوانمیکنه،تازه مابه التفاوت اردیبهشت هم که معلوم نیست کی پرداخت بشه
    • حسینی GB ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۳
      1 0
      پاسخ
      بعد شش ماه ‌وعده الکی حالا میگین فقط فروردین پرداخت میشه تازه اونم که هنوز نشده.جای تاسف داره.یه مبلغ ناچیز میخوایین واریز کنین هزارتا تبصره ماده زدین
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      2 0
      پاسخ
      این از افزایش حقوق با این شرایط نابسامان اقتصاد که فقط سه میلیون تومن اضافه شده واقعا خجالت خوب چیزیه اینم از پرداخت معوقات که برای چندرغاز منتظر باشیم کی میخواهید واریز کنین این سه تومن چیه که اینقدر بهتون فشار آورده یه جا به همه بازنشستگان بدید تموم کنید کسانی که مثل ما حروف آخر هستن چه گناهی کردم تا اخر ماه باید صبر کنن
    • IR ۱۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
      2 0
      پاسخ
      امروز 14 شهریور هنوز پولی واریز نشده تو رو خدا اینقدر شعار ندید به ترتیب حروف الفبا چه صیغه ای پولی که یکجا میتوانید به همه بدید چرا بازی در میارید مایی که حروف آخر هستیم چرا باید آخر شهریور صبر کنیم از بس پول قرض کردیم دیگه خسته شدیم فقط خجالت بکشید
      • فاطمه IR ۱۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
        0 0
        برای هیچ کس واریز نشده من فامیلم با حرف ر شروع میشه و پرداختی نداشتم براساس حروف الفبا کلا سه روز طول میکشه نه یکماه کلا مثل اینکه واسه همه با حقوق واریز میشه

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