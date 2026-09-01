معوقات فروردین بازنشستگان تا پایان شهریور تسویه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد نوروزپور، با اشاره به ابهامات پیش‌آمده در خصوص زمان واریز مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی، گفت: فرآیند پرداخت معوقات مابه‌التفاوت متناسب‌سازی موضوع قانون برنامه هفتم، مربوط به فروردین ماه از شب گذشته با همکاری بانک رفاه کارگران کلید خورد.

وی درباره علت تأخیر در دریافت مبالغ توسط برخی از بازنشستگان، اظهار داشت: تأخیر مقطعی ایجاد شده ناشی از بار ترافیکی و شرایط فنی شبکه بانکی کشور بوده و با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش عمده‌ای از واریزی‌هایی که مقرر بود شب گذشته انجام شود، از صبح سه شنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، عملیاتی شده و کماکان در جریان است.

نوروزپور ضمن عذرخواهی از مستمری‌بگیران بابت تأخیر به‌ وجود آمده در پرداخت معوقات، افزود: فرآیند تسویه به‌ صورت مستمر ادامه دارد و تلاش بر این است که معوقات فروردین‌ ماه حداکثر تا پایان ماه جاری به‌ طور کامل تسویه شود.

وی در گفتگو با برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران، خاطرنشان کرد: از بازنشستگان و مستمری‌بگیران، تقاضا داریم اطلاعات مربوط به حقوق و معوقات را صرفاً از درگاه‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی پیگیری کنند و در صورت بروز هرگونه ابهام، با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند.