به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق مالواجرد شامگاه امروز سه شنبه در حاشیه آئین افتتاحیه پل عنافچه در جمع خبرنگاران بیان کرد: امروز پروژه های بسیاری را بازدید و افتتاح کردیم یا از فرآیند اجرا بازدید به عمل آمد؛ همچنین کنارگذر هندیجان به ماهشهر که بخشی کریدور جنوب به جنوب و بخشی از نقطه اتصال شمال به جنوب از آستارا و رشت به بندر امام خمینی است و از مرز بازرگان نیز پروژه بسیار با اهمیتی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: همچنین امتداد بزرگراه جنوب به جنوب از بندر گواتر تا شلمچه ادامه پیدا می کند و استان های جنوبی را در بر می گیرد.

وی گفت: امروز پل عنافچه با حضور حداکثری مردم که اینجا حضور پیدا کردند پس از سال ها آغاز به کار آئین افتتاح آن فرا رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال ها پیش این پل وجود نداشت و مردم ۴۰ روستا خصوصا در سیل با قایق باید تردد می کردند، به همت امیر موسوی و ارتش که جان آن فدای ملت است پل معلق را ایجاد کردند اما با هر بارش و سیل و کارون ناآرامی که وجود دارد، سبب شد رفت و آمد مردم دچار خدشه شود.

صادق ادامه داد: مردم این روستاها در جنگ، بحران و همه بزنگاه ها آن هم در خوزستان پای نظام و مملکت بودند چنین دسترسی نداشتند.

وی با اشاره به موضوع روشنایی پل گفت: مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان این مسئله را پیگیری کنند تا هرچه سریع تر روشنایی را هم برقرار شود.

وزیر راه و شهرسازی ضمن قدردانی از شکیبایی و صبوری مردم خوزستان بیان کرد: واقیعت این است که همه دست در دست هم دادند تا پروژه ها یکی پس از دیگری افتتاح شوند؛ امروز وقت کمی داشتیم و تعداد اندکی از پروژه هایی که به اتمام رسیده بود موفق به بازدید یا افتتاح آن ها شدیم.

صادق افزود: این به معنی پاسخ داده شدن همه مطالبات مردم نیست و رییس‌جمهور حل مسئله را در دولت چهاردهم ملاک قرار دادند. پروژه های ناتمام را تمام و مسائل را حل کنیم، امشب اینجا هستیم یکی از موضوعاتی که آغاز شده ولی تمام نشده بود با همت پیمانکار به اتمام رسیده و از آن بازدید داشتیم.

وی در خصوص دغدغه‌های مطرح شده حوزه مسکن و سکونتگاه‌ها، عنوان کرد: پیشنهاد نماینده‌ اهواز در خصوص ساماندهی سکونتگاه هایی که رسما سکونت دارند و لایحه‌ای در خصوص ساماندهی حاشیه‌نشینی از دولت پیش از جنگ به مجلس تقدیم شده که امیدواریم با توجه به پروتکل‌های مجلس، در اولویت بررسی قرار گیرد تا بتوانیم به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهیم. همچنین پرونده تعاونی‌های مسکن نیز مجدداً مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشکلات آن‌ها حل شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه راه خوزستان، تصریح کرد: من کمبودها و مشکلات موجود در استان خوزستان را انکار نمی‌کنم و مردم می‌توانند بر این موضوع گواهی دهند اما باید گفت که با وجود کمبود منابع و شرایط دشوار ناشی از درگیری‌های اخیر، کارگاه‌های راهسازی در استان از رمق نیفتاده‌اند. همچنین در خصوص پل دغاغله پیگیری خواهیم کرد؛ ما با همدلی و همت مسئولان، در تلاشیم تا با سرعت بیشتری به مطالبات به حق مردم را پاسخگو باشیم.