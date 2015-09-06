حضور ۱۹ فیلم ایرانی در پانزدهمین جشنواره «یاری» سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به همت انجمن خیریه یاری در سوئد برگزار می‌شود. انجمن یاری با هدف کمک به کودکان نیازمند ایرانی تاسیس شده و همه ساله درآمد حاصل از فروش بلیت فیلم‌های حاضر در جشنواره به کودکان نیازمند ایرانی اهدا می‌شود.

امسال شش فیلم سینمایی و سیزده فیلم کوتاه و مستند در این رویداد رقابتی حضور دارند.

نینجای ایرانی (مرجان ریاحی)، گره عشق (هادی شریعتی)، پیش از طلوع (تهمینه بهرام علیان)، مهمانی مامان (مرتضی شمس)، پروانگی (محسن نبوی)، پانصد مثقال طلا (شهرزاد دادگر)، هفتمین روز (بیتا الهیان)، دایره (محمد باغیرت)، ماجرای یک شب بارانی (مهدی فردقادری)، عشق لرزه (امیرحسین ترابی)، باغ بی برگی (غزاله سلطانی)، چله (داود خیام) و هفت سلام (مهدی یارمحمدی) در بخش فیلم‌های کوتاه و مستند جشنواره حضور دارند.

همچنین فیلم‌های سینمایی قصه‌ها (رخشان بنی‌اعتماد)، برف (مهدی رحمانی)، گینس (محسن تنابنده)، سیزده (هومن سیدی)، حراج (حسین شهابی) و شیفتگی (علی زمانی عصمتی) با یکدیگر رقابت می‌کنند.

محسن تنابنده، رویا تیموریان، حسین شهابی، ریما رامین فر، امیر جعفری و مسعود رایگان مهمانان این دوره جشنواره هستند.

پانزدهمین جشنواره فیلم‌های ایرانی «یاری» به مدیریت شیدا شفیعی با همکاری و حمایت خبری «پایگاه خبری فیلم کوتاه» ۳ و ۴ اکتبر در دو شهر اپسالا و استکهلم سوئد برگزار می‌شود.