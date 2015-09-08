وضع نامطلوب تولیدات علمی درعلوم انسانی/ کاربردی سازی مهمترین چالش

عبدالحسین خسروپناه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وضعیت تولید علم علوم انسانی در کشور مطلوب نیست و درحال حاضر با وضع مطلوب در این زمینه فاصله زیادی داریم.

وی با بیان اینکه حوزه علوم انسانی در کشورهای پیشرفته با جدیت دنبال می شود، خاطرنشان کرد: در این کشورها قطب های علمی زیادی درحال فعالیت هستند که بخش زیادی از این قطب ها مربوط به رشته های علوم انسانی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در کشور آمریکا ۴ هزار قطب علمی درحال فعالیت هستند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ قطب در حوزه علوم انسانی فعالیت می کنند.

خسرو پناه با بیان اینکه طی سال های اخیر تحولاتی درخصوص علوم انسانی در کشور درحال شکل گیری است، گفت: اکنون در جامعه بستر توجه به این علم ایجاد شده و این روند زمینه تحول در علوم انسانی را فراهم می کند.

کاربردی سازی مهم ترین چالش پژوهش علوم انسانی

وی مهم ترین چالش پژوهش در علوم انسانی را عدم کاربردی سازی این علم در جامعه عنوان کرد و افزود: برای رفع این مشکل باید ساختار علم در علوم انسانی، شیوه پژوهشی، شیوه آموزشی و نحوه تدوین پایان نامه های دانشجویان تغییر کند.

رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه تاکید کرد: راه ارتباطی میان علوم انسانی و جامعه باید مدنظر قرار گیرد تا این علم مانند علم پزشکی بتواند در میان افراد رشد کند و حتی دیگر کشورها نیز بتوانند از آن بهره ببرند.

خسرو پناه گفت: علوم انسانی تنها ایجاد رشته دانشگاهی و فارغ التحصیل شدن دانشجویان از این رشته ها نیست بلکه این علم باید گره ای از نیازهای اجتماعی و رفتاری در کشور را حل کند بنابراین اگر چنین نگاهی وجود داشته باشد می توان انتظار داشت ساختار آموزشی این رشته نیز تغییر کند.