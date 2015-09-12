خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پیرو بررسی مشکلات واحدهای صنعتی استان ایلام در خبرگزاری مهر، متأسفانه به مواردی برخورد کردیم که به گفته خود مسئولان اجرایی ایلام به یکی از دلایل اصلی رکود صنایع استان تبدیل‌شده‌اند.

متأسفانه هم‌اکنون به رغم اینکه در بخش‌های مختلفی تولیدات صنعتی در استان ایلام وجود دارد، دستگاه‌های اجرایی از تولیدات استان خرید نمی‌کنند و محصولات سایر مناطق کشور را به استان محروم خود ترجیح می‌دهند.

درحالی‌که صنعت استان ایلام متأسفانه در رکود قرار دارد، داشته‌های خود را نیز کم‌کم در آستانه ورشکسته شدن قرار داده است و این چالش به دلیل بی‌توجهی خود مسئولان اجرایی استان به وجود آمده است.

صنعت لوله‌های پلی‌اتیلن هم‌اکنون یکی از صنایع فعال استان ایلام بود که تولیدات آن در بخش کشاورزی استان کاربرد دارند و با توجه به پروژه‌های متعدد این بخش برای توسعه و تجهیز اراضی استان می‌توان از تولیدات لوله‌های پلی‌اتیلن استان در این پروژه‌ها استفاده کرد.

متأسفانه باخبر شدیم در این پروژه ها هیچ خبری از خرید لوله‌های پلی‌اتیلن در داخل استان نیست و با هزینه‌های چند برابر همین لوله‌ها از استان‌هایی نظیر کرمان، سمنان و... خریداری می‌شود.

طبق گفته مسئولان جهاد کشاورزی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان طی شش سال آینده برای آبی کردن اراضی کشاورزی اختصاص‌ می یابد که در این پروژه‌ها لوله‌های پلی‌اتیلن کاربرد دارند و حال که فرصتی به‌پیش آمده علاوه بر توسعه کشاورزی استان، شاهد خرید تولیدات صنعتی داخل استان باشیم، مسئولان از هم‌اکنون این فرصت را از دست صنعتگران استان خارج کرده‌اند.

جالب‌تر آنکه مسئولان اجرایی و ارشد استان ایلام در کارگروه رفع موانع تولید، مصوبه‌ای را مبنی بر احیا صنعت پلی‌اتیلن در استان تصویب کرده‌اند که یکی از مهم‌ترین موارد آن خریداری تولیدات صنعتی خود استان توسط دستگاه‌های اجرایی است.

حال باگذشت ماه‌ها این مصوبه توسط دستگاه‌های جهاد کشاورزی استان ایلام اجرایی نمی‌شود و صنعت پلی‌اتیلن استان را در آستانه ورشکستی قرار داده و این در حالی است که میلیارد تومان سود به جیب شرکت‌های استان‌های دیگر می‌رود.

نامه‌نگاری‌های بی‌نتیجه

این در حالی است که طی نامه‌نگاری‌های مختلف مسئولان ارشد استان ایلام، خواستار استفاده از تولیدات پلی‌اتیلن استان در پروژه‌های کشاورزی شده‌اند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در نامه‌ای خطاب به مدیر اجرای پروژه‌های آبیاری و زهکشی عین خوش، فکه و دشت عباس خواستار استفاده از ظرفیت ۶ واحد تولید پلی‌اتیلن استان در پروژه‌های این بخش شد در این راستا به دنبال جلسه‌ای که خردادماه سال جاری برای بررسی مشکلات واحدهای تولید پلی‌اتیلن ایلام در معاونت اشتغال و برنامه‌ریزی استانداری ایلام برگزار شد مصوب شد که همه دستگاه‌های مرتبط با این صنعت ازجمله آب و فاضلاب شهری و روستایی، سازمان جهاد کشاورزی، شرکت گاز، شرکت آب منطقه‌ای و مؤسسات جهاد نصر و متولیان طرح سامانه گرمسیری از ظرفیت واحدهای تولیدی استان استفاده کنند.

این در حالی است که پیش‌ازاین نیز رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در نامه‌ای خطاب به مدیر اجرای پروژه‌های آبیاری و زهکشی عین خوش، فکه و دشت عباس خواستار استفاده از ظرفیت ۶ واحد تولید پلی‌اتیلن استان در پروژه‌های این بخش شده بود.

حشمت‌الله عسگری معاون استاندار ایلام نیز در نامه‌ای به مدیرعامل جهاد نصر با اشاره به مزایای قیمت مناسب و نزدیکی به پروژه‌های مرتبط بر لزوم استفاده از ظرفیت تولیدات استان تأکید کرد.

با این تفاسیر همچنان مشکلاتی بر سر راه استفاده از ظرفیت تولیدات بومی استان ایلام وجود دارد تا صدای فعالان این صنعت را بلند کند.

۶ واحد تولیدی درزمینهٔ لوله‌های پلی‌اتیلن در استان ایلام فعال است

حشمت‌الله ملکی دبیر انجمن لوله‌های پلی‌اتیلن استان ایلام دراین‌ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: در حال حاضر شش شرکت تولید لوله‌های پلی‌اتیلن با جواز معتبر، پروانه استاندارد، ایزو بین‌المللی، گواهینامه معتبر از معاونت آب‌وخاک وزارت جهاد کشاورزی با تولید ۵۰ هزار تن لوله پلی‌اتیلن در استان فعال هستند.

وی می‌افزاید: واحدهای تولیدی لوله های های پلی‌اتیلن در استان ایلام دارای خطوط پیشرفته تولید، تجهیزات مدرن آزمایشگاهی، مهندسان مجرب و با حداقل ۱۵ سال تولید هستند.

ملکی ادامه می‌دهد: علاوه بر این موارد، واحدهای تولیدی لوله‌های پلی‌اتیلن طی سالهای گذشته در تأمین نیازهای پروژه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی در حوزه‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی، جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای نقش مهمی داشته اند.

تولیدات کارخانه‌های لوله‌های پلی‌اتیلن به کمتر از ۱۰ درصد ظرفیت رسیده است

وی می‌گوید: در حال حاضر به‌رغم بازار مصرف مناسب در استان ایلام برای خرید لوله‌های پلی‌اتیلن تولیدی خود استان، اکثر کارخانه‌ها در این زمینه با ظرفیت اسمی کمتر از ۱۰ درصد فعال هستند.

ملکی می‌افزاید: موسسه جهاد نصر کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام مصوبه کارگروه رفع موانع تولید در استان مبنی بر احیای این صنعت را اجرایی نمی‌کنند. موسسه جهاد نصر کشور و سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام مصوبه کارگروه رفع موانع تولید در استان مبنی بر احیای این صنعت را اجرایی نمی‌کنند

وی ضمن تقدیر و تشکر از پیگیری استاندار ایلام، نمایندگان استان در مجلس و معاون امور اقتصادی استانداری ایلام، عنوان می‌کند: نزدیک به ۱۲ ماه است به‌طورجدی پیگیر این موضوع هستیم ولی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان جهاد کشاورزی استان از اجرای این مصوبه خودداری می‌کنند.

حق شرکت‌های ایلام برای مناقصه‌های پروژه‌های کشاورزی نادیده گرفته می‌شود

ملکی می‌گوید: چطور می‌شود در استان محرومی مثل ایلام که هنوز صنعت به‌خوبی شکل نگرفته، یکی از معدود صنعت‌های موفق استان یعنی تولید لوله‌های پلی‌اتیلن مورد بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی استان در بحث خرید باشد.

وی ادامه می‌دهد: بدون شک عدم توجه به مصوبه کارگروه رفع موانع تولید و تأمین نیاز پروژه‌های استان از دیگر مناطق کشور منجر به تعطیلی صنعت پلی‌اتیلن در استان خواهد شد.

دبیر انجمن لوله‌های پلی‌اتیلن در استان ایلام عنوان می‌کند: درحالی‌که تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی باید موردتوجه مسئولان باشد، متأسفانه مسئولان جهاد کشاورزی استان تحت هیچ شرایطی حاضر به همکاری در راستای خرید محصولات تولیدی استان نیستند.

وی ادامه می‌دهد: در مناقصه‌های پروژه‌های کشاورزی استان ایلام متأسفانه حق شرکت‌های داخلی استان نادیده گرفته می‌شود و هیچ اعتنایی به تولیدات استان نمی‌شود.

در همین سال جاری بیش از ۱۴ میلیارد تومان برای عین خوش و فکه هزینه شده که لوله‌های این پروژه از شرکتی در استان کرمان بافاصله هزاران کیلومتر با استان ایلام انجام‌شده است ملکی می‌افزاید: درحالی‌که در سایر استان‌های کشور مناقصات چنین پروژه‌هایی به‌صورت محدود و جدا از پیمانکاران برگزار می‌شود، ولی در ایلام چنین نیست و پیمانکاران هم خارج از استان خریدهای خود را انجام می‌دهند.

وی عنوان کرد: در همین سال جاری بیش از ۱۴ میلیارد تومان برای عین خوش و فکه هزینه شده که لوله‌های این پروژه از شرکتی در استان کرمان بافاصله هزاران کیلومتر با استان ایلام انجام‌شده است.

وی ادامه می‌دهد: برای پروژه هشت میلیارد تومانی چم ژاب - ارمو در شهرستان دره شهر نیز لوله‌های پلی‌اتیلن موردنیاز از طریق استان مازندران تأمین‌شده است.

شرکت جهاد نصر به پایه‌هایی که نشانگر کمیت هستند، توجه نکند

ملکی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت جهاد نصر کشور برای برگزاری مناقصات به پروانه استاندارد و گواهینامه معاونت آب‌وخاک جهاد کشاورزی اکتفا کند، بیان داشت: این شرکت از طرح رتبه‌بندی واحدها توسط انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله‌های پلی‌اتیلن بر اساس سه گرید A، B ، C که نشانگر کمیت تولید هستند نه کیفیت، صرف‌نظر و حق شرکت‌های ایلام برای شرکت در مناقصه را محفوظ دارند.

وی می‌افزاید: انتظار و خواسته ما این است که جهاد کشاورزی استان ایلام مناقصات را با تفکیک خرید از اجرا، برگزار کنند.

دبیر انجمن لوله‌های پلی‌اتیلن در استان ایلام می‌گوید: احیای صنعت لوله‌های پلی‌اتیلن در استان ایلام مزایای زیادی برای استان دارد که علاوه بر تثبیت اشتغال پایدار در استان محرومی مثل ایلام، باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل به علت نزدیکی به طرح‌های عمرانی استان نیز می شود.

وی می‌افزاید: احیای صنعت پلی‌اتیلن در استان ایلام باعث بازگشت مالیات بر ارزش‌افزوده طرح‌های عمرانی به خزانه استان و علاوه بر همه این موارد، باعث افزایش تولید صنعتی در استان می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی: ادوات سیستم های آبیاری را ما خریداری نمی کنیم

این سخنان دبیر انجمن لوله‌های پلی‌اتیلن در استان ایلام در حالی مطرح می‌شود که پیش‌ازاین وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به نقدهای مطرح‌شده درزمینهٔ استفاده از تولیدات داخلی پلی‌اتیلن مواردی را مطرح کرده بود.

وی گفته بود که متأسفانه مواد پلی‌اتیلن به‌کاررفته در ساخت لوله‌های آبیاری تحت‌فشار از کیفیت خوبی برخوردار نیست به همین دلیل بخشی از کشاورزان از ادوات به کار گرفته‌شده در این بخش راضی نیستند.

حجتی برای حرف‌هایش هم مصادیقی ذکر کرده و یادآور شده بود: به‌عنوان‌مثال مواد پلی‌اتیلن تهیه‌شده در کشور در بخش تولید قفس ماهی در بخش شیلات حتی مناسب نیست، بنابراین معتقدیم مواد پلی‌اتیلن تهیه‌شده در کشور مشخصات و ویژگی‌های موردنظر ما در بخش سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار را تأمین نمی‌کند.

این سخنان وزیر جهاد کشاورزی در حالی مطرح می شود که دبیر انجمن لوله‌های پلی‌اتیلن در استان ایلام معتقد است که تولیدات این بخش از استانداردهای لازم و مورد نظر برخوردارند.

وزیر جهاد کشاورزی البته در مورد خریداری این محصولات نیز تأکید کرده بود که در حال حاضر ما ادوات سیستم‌های آبیاری تحت‌فشار را خریداری نمی‌کنیم بلکه کشاورز و پیمانکاران این محصولات را خریداری و نصب می‌کنند.

به‌هرروی به نظر می‌رسد رفع مشکل استفاده از تولیدات داخلی صنعت پلی‌اتیلن نیازمند یک هماهنگی و همکاری بین بخشی است، از یک‌سو باید تلاش شود که با حمایت از تولید داخلی کیفیت محصولات این بخش را ارتقا داد و از سوی دیگر با تنظیم روابط میان پیمانکاران و صاحبان این واحدهای صنعتی در راستای خریداری محصولات داخلی و بومی استان گام برداشت.

اهمیت این موضوع آنجا روشن‌تر می‌شود که هم‌اکنون استان ایلام از نبود صنایع بزرگ و فعال رنج می‌برد و معدود واحدهای صنعتی فعال استان ایلام نیز با عدم‌حمایت لازم در حال تعطیلی هستند.

حال که فرصتی برای توسعه کشاورزی از یک‌سو و فعال شدن پروژه‌های این بخش فراهم‌شده باید مسئولان بخش کشاورزی در همه ابعاد ازجمله نیروی کار و تأمین تجهیزات موردنیاز خود در داخل استان اقدام کنند.