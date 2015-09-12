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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۳

فیلم/ سانحه دلخراش در مسجد الحرام

فیلم/ سانحه دلخراش در مسجد الحرام

بین الملل: اخبار سانحه دلخراش عصر روز گذشته در مسجد الحرام در صدر رسانه های امروز جهان قرار گرفته است.

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کد مطلب 2913118
سمیه خمارباقی

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