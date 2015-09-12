https://mehrnews.com/xwMjq ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۳ کد مطلب 2913118 بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی بین الملل غرب آسیا و آفریقای شمالی ۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۹:۳۳ فیلم/ سانحه دلخراش در مسجد الحرام بین الملل: اخبار سانحه دلخراش عصر روز گذشته در مسجد الحرام در صدر رسانه های امروز جهان قرار گرفته است. دریافت 2 MB کد مطلب 2913118 سمیه خمارباقی کپی شد مطالب مرتبط تصاویر حادثه خونین در مکه مکرمه جزئیات حادثه در مکه/ ۳۲ ایرانی مجروح شدند؛ یک نفر جان باخت فیلم/ لحظه سقوط جرثقیل در صحن مسجد الحرام افزایش تلفات حادثه مکه به ۸۷ نفر/ واشنگتن به ریاض تسلیت گفت سه نفر از استان سمنان در حادثه مسجد الحرام کشته و مفقود شدند برچسبها مکه مکرمه عربستان سعودی زائران تمتع توسعه مسجدالحرام
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