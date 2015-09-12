به گزارش خبرگزاری مهر، در ویژه برنامه «سینمایش» که امشب ۲۱ شهریور ماه روی آنتن شبکه نمایش خواهد رفت، پوران درخشنده، ابوالفضل پورعرب، علیرضا زرین دست، جهانگیر میرشکاری و حسن زاهدی از علاقه خود به سینما می گویند.

برنامه «سینمایش» دوشنبه ها ساعت ۲۲:۴۰ و پنج شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه نمایش می رود و امشب نیز به مناسبت روز ملی سینما روی آنتن خواهد رفت.

این برنامه به کارگردانی و اجرای احمد اطراقچی و تهیه کنندگی مشترک محمود محمودی و احمد اطراقچی تولید می شود.

سایر عوامل این برنامه عبارتند از مسئول تحریریه: سمانه فراهانی، خبرنگاران: مریم قاسمی، فرزام رنجبر، مدیر تصویربرداری: مهداد هوشیاری، تدوین: مسعود صنم، سارا معلم، اکبر اسکویی، مدیر تولید: آرش جهانشاهلو، دستیاران تولید: مجید سعادت، ایمان سلطان زاده.