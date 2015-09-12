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۲۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۳۲

ویژه برنامه «سینمایش» سراغ بزرگان سینما می‌رود

ویژه برنامه «سینمایش» سراغ بزرگان سینما می‌رود

برنامه «سینمایش» به مناسبت روز ملی سینما یک ویژه برنامه سینمایی را روی آنتن شبکه نمایش خواهد برد که چهره ها و بزرگان سینما در آن حضور دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ویژه برنامه «سینمایش» که امشب ۲۱ شهریور ماه روی آنتن شبکه نمایش خواهد رفت، پوران درخشنده، ابوالفضل پورعرب، علیرضا زرین دست، جهانگیر میرشکاری و حسن زاهدی از علاقه خود به سینما می گویند.

برنامه «سینمایش» دوشنبه ها ساعت ۲۲:۴۰ و پنج شنبه ها ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه نمایش می رود و امشب نیز به مناسبت روز ملی سینما روی آنتن خواهد رفت.

این برنامه به کارگردانی و اجرای احمد اطراقچی و تهیه کنندگی مشترک محمود محمودی و احمد اطراقچی تولید می شود.

سایر عوامل این برنامه عبارتند از مسئول تحریریه: سمانه فراهانی، خبرنگاران: مریم قاسمی، فرزام رنجبر، مدیر تصویربرداری: مهداد هوشیاری، تدوین: مسعود صنم، سارا معلم، اکبر اسکویی، مدیر تولید: آرش جهانشاهلو، دستیاران تولید: مجید سعادت، ایمان سلطان زاده.

کد مطلب 2913644
عطیه موذن

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