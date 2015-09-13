محمود یارعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: یکی از برنامههای پیش روی این اداره کل، بهبود مدیریت فرآیندهای جاری است که سهولت در رسیدگی به امور مراجعهکنندگان و تسهیل در رفتوآمد اربابرجوع را شامل میشود.
وی افزود: برنامهریزیهایی نیز در زمینه توسعه زیرساختهای مخابراتی بهمنظور ارائه خدمات غیرحضوری در سازمان تأمین اجتماعی خوزستان انجام گرفته است.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اهمیت تمرکززدایی از مراکز ارائه خدمات به شهروندان خوزستانی گفت: بهطور حتم با راهاندازی شعب جدید میتوان در این امر موفق عمل کرد. در همین راستا مجوزهای لازم برای تأسیس دو شعبه جدید در شهر اهواز اخذ شده است.
وی تصریح کرد: بهصورت معمول هر خدمتی از سازمان توسط شهروندان دریافت میشود یک فرآیند و چرخه زمانی دارد در همین راستا به دنبال کوتاه کردن این چرخه با حذف برخی فرایندهای دست و پا گیر هستیم.
یارعلیزاده با اشاره به لزوم توسعه فضاهای درمانی در خوزستان گفت: خوشبختانه در این زمینه استان خوزستان در کشور از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است اما به دنبال رشد و گسترش فضاهای درمانی هستیم.
نظر شما