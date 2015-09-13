مکان یابی جدید برای ببر سیبری، دستور کار جدی سازمان محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مجید خرازیان مقدم مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش در خصوص آخرین شرایط ببر سیبری گفت: به منظور جلوگیری از معدوم شدن یک قلاده ببر سیبری نگهداری شده در قرنطینه واقع در مجمتع فرهنگی _ تفریحی ارم، همچنین فراهم کردن شرایط نگهداری مناسب برای حیوان مذکور، طی پنج سال گذشته این موضوع با جدیت در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار داشته است.

مقدم افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در آخرین جلسه مشترک سازمان حفاظت محیط زیست با حضور نمایندگانی از سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مقرر شد ضمن جلوگیری از معدوم شدن ببر سیبری، در صورت امکان نسبت به انتقال حیوان به محل قرنطینه جدید اقدام شود.

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در همین رابطه و از طریق دفاتر تخصصی ذیربط سازمان تا کنون چند مکان جهت انتقال حیوان به قرنطینه جدید مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفته است، اظهار داشت: پس از این بازدیدها، پناهگاه حیات وحش سمسکنده استان مازندران مورد تایید نمایندگان سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت.

وی ادامه داد: لیکن با توجه به ارائه ملاحظات فنی از جانب اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران و عدم موافقت آن اداره کل با انتقال حیوان مذکور به پناهگاه حیات وحش سمسکنده تا کنون تصمیم نهایی جهت انتقال حیوان اتخاذ نشده است.

مقدم با تاکید بر اینکه کارشناسان معاوت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در حال بررسی ملاحظات فنی ارائه شده از سوی استان مازندران هستند، تصریح کرد: تلاش بر رفع این ملاحظات فنی و کسب موافقت استان با انتقال حیوان است.

مدیرکل دفتر تنوع زیستی و حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص شرایط ببر سیبری در صورت عدم موافقت استان مازندران با انتقال، گفت: در این صورت، در اسرع وقت نسبت به بررسی سایر مکان های واجد شرایط برای انتقال ببر سیبری اقدام خواهد شد و در صورت مهیا شدن شرایط برای انتقال ببر سیبری به محل قرنطینه جدید، ضمن هماهنگی با سایر دستگاه های ذیربط اقدام لازم به عمل خواهد آمد.