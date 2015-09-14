به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه لبنانی «الدیار» نوشت: «عبدالفتاح السیسی» اخیرا با «علی مملوک» رئیس دستگاه اطلاعات سوریه که به قاهره سفر کرده بود، دیدار کرده است.

بر اساس گزارش این روزنامه، السیسی در جریان دیدار خود با مملوک خطاب به وی گفته است: از شما می خواهم پیام حمایت من از اسد را به وی برسانید؛ من بر این اعتقاد هستم که اسد سقوط نخواهد کرد.

این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت: السیسی همچنین به مملوک گفته است که مصر و سوریه دارای دشمنی واحد به نام تکفیریها هستند و هر دو در حال حاضر در حال مبارزه با این دشمن مشترک هستند.

در ادامه گزارش روزنامه الدیار آمده است: رئیس جمهوری مصر به رئیس دستگاه اطلاعات این کشور دستور داده تا به سازمان سیا آمریکا اطلاع دهد که امنیت مصر و سوریه به هم گره خورده و آنچه که در سوریه می گذرد برای قاهره بسیار حائز اهمیت است.