دوست داریم عروسک رامبد جوان را بسازیم

مجله مهر- عطیه همتی: شاید بسیاری از ما دلمان خواسته باشد که نقاشی پرتره ای از صورت یا کاریکاتور بامزه ای از خودمان را داشته باشیم تا با ذوق و شوق به در و دیوار خانه یا محل کارمان آویزان کنیم و با هربار نگاه کردنش حس خوب بگیریم. اما دو دوست صمیمی و خلاق تصمیم گرفتند با ساختن عروسک از چهره آدمها بخش دیگری به این خودتحویل گیری بامزه اضافه کنند. «سمیرا لشگری» و «فهیمه طیبا» دو دوست و همکار قزوینی اند که توانسته اند با راه انداختن یک کسب و کار خلاقانه و کمک گرفتن از شبکه های اجتماعی، از تمام نقاط کشور سفارش بگیرند. با این دو دوست صمیمی درباره کار، اینستاگرام و عروسک هایشان حرف زدیم.

ما دو دوست جدانشدنی

سمیرا و فهیمه هردو متولد سال ۶۴ هستند و هردو گرافیک خوانده اند. سابقه این دوستی ۱۲ ساله هم به دوران دبیرستان باز می گردد و آنها توانسته اند در کنار این دوستی، همکارهای خوبی برای هم باشند و با اسم «ماه و ماهی» عروسک ها و کارهای خلاقانه شان را به فروش برسانند. «اسم «ماه و ماهی» خیلی وقت بود توی ذهنمان وجود داشت. باور کنید قبل از آن آهنگ معروف با این اسم کار می کردیم. این اسم برایمان زیبا بود. چون در قصه های قدیمی کشور ما، ماهی همیشه عاشق ماه است. برای همین در تصویرسازی هایی که انجام می دادیم همیشه ماه را در قلب ماهی قرار می دادیم. خیلی از مشتری ها هم برای سالگرد ازدواجشان عروسک خودشان و نامزدشان را با فرستادن یک عکس سفارش می دادند و همین موضوع همان حس عاشقانه ماه و ماهی را به ما می داد.»

در خود نمایشگاه، عروسک می ساختیم

فهیمه و سمیرا همیشه دلشان می خواسته عروسک های پارچه ای ساده و دوست داشتنی منحصر به فردی درست کنند. عروسک هایی که با بقیه عروسک های موجود در بازار متفاوت باشد؛ اما به دل مشتری ها بنشیند. تا اینکه نمایشگاه صنایع دستی این فرصت را به آنها داد. «حدود ۲۰ عروسک ساختیم و درنمایشگاه صنایع دستی شرکت کردیم که آنجا با استقبال بسیار خوبی مواجه شدیم. آنقدر که مجبور بودیم هر روز از صبح تا عصر درهمان محوطه نمایشگاه حدود ۵۰ عروسک بسازیم. خوشبختانه مشتری ها بسیار استقبال کردند و سریع عکس عروسک هایشان را در اینستاگرام می گذاشتند که این موضوع برایمان خیلی جذاب و خوشایند بود و به ما انرژی مضاعف می داد. عید امسال هم اینستاگرام «ماه و ماهی» را راه انداختیم و عکس عروسک ها را گذاشتیم و به کمک یکی از دوستان نویسنده برایشان اسم انتخاب کردیم و شناسنامه ساختیم. حتی برایشان داستان های کوتاه هم نوشتیم که نشان می داد پدر و مادرشان کیست و چه ویژگی خاصی دارند.»

ساخت عروسک افراد ایده یکی از مشتری ها بود

می گویند: «یک روز یکی از مشتری ها عکس خودش و نامزدش را فرستاد و از ما خواست که عروسک هایشان را بسازیم. این کار برای ما خیلی جالب بود. وقتی هم عروسک ها را فرستادیم آنقدر علاقه نشان دادند که بعد از آن تمام آشناها و فامیلشان برای ما عکس‌هایشان را فرستادند و سفارش عروسک دادند. بعد از آن این موضوع را هم اضافه کردیم. الان هم هردو کار را انجام می دهیم. یعنی هم سفارش از عکس داریم هم عروسکهای خودمان را با شناسنامه هایی که برایشان طراحی کرده ایم می سازیم. که هردو پرفروش هستند و با استقبال خوبی مواجه شدند.»

عروسک سازی شغل دوم ماست اما می خواهیم اول شود

سفارش های اینستاگرامی فهیمه و سمیرا هر روز بیشتر می شود و الان حدود ۱۵۰ عروسک در ماه سفارش می گیرند. فهیمه می گوید «این تازه شغل دوم ما دوتاست و در طول روز به کارهای دیگر هم مشغول هستیم.» فهیمه علاوه بر عروسک سازی صفحه آرایی یکی نشریه را انجام می دهد و گاهی هم سفارش های خصوصی می گیرد. سمیرا هم گرافیست فرهنگی ورزشی است. به قول بچه ها درآمد عروسک سازی کمتر از شغل اول آنها است. اما آنها با این کار حالشان خوب می شود و دوست دارند این کار را تا تولید بزرگ و درست حسابی ادامه بدهند. در حال حاضر هم درآمدها به طور مساوی تقسیم می شود و حدود ۱۵ درصد از این درآمد هم خرج خرید مواد اولیه می شود. اما فهیمه و سمیرا دنبال یک دفتر کار می گردند تا بتوانند کارهایشان را در سطح وسیع تری ادامه بدهند «قرار است با کمک یک سری تصویرگر جدید عروسک های تازه ای کار کنیم و دوست نویسنده مان قصه هایش را بنویسد تا ماه و ماهی بزرگ و بزرگ تر شود.»

هنوز عروسک خودمان را نساخته ایم

وقتی می پرسم عروسک خودشان را هم ساخته اند می خندند و می گویند: «نه نساخته ایم چون همیشه کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد. اما برای بچه های فامیل و خواهرزاده ها عروسک های شبیهشان را ساخته ایم و هدیه داده ایم.» یک بار هم عروسکی ساختند که احساس کردند شباهت زیادی به «محراب قاسم خانی» نویسنده دارد. برای همین این عکس را از طریق اینستاگرام برایش دایرکت کردند. «ما این عکس را علاوه بر دایرکت برای آقای قاسم خانی در صفحه خودمان هم گذاشتیم. هرکسی این عکس را می دید کامنت می گذاشت و آقای قاسم خانی را تگ می کردند. آقای قاسم خانی هم در یک پیامی از ما تشکر کردند و گفتند کار خیلی خوب شده است. نویسنده ما هم یک قصه برایش نوشت و گفت: «این عروسک «اصغر جاسم خانی» است که از شدت جوگیری نامش را به «محراب جاسم خانی» تغییر داده است.»

سفارش آقایان برای همسرشان حس بهتری دارد

فهیمه و سمیرا می گویند بیشتر مشتریانشان آقا هستند و زمانی که آقایان برای همسرشان سفارش عروسک می دهند خیلی کیف می دهد. «وقتی یک آقا برای همسرش سفارش می دهد خیلی حس خوب و عاشقانه ای دارد. زمان سفارش هم علاوه بر گرفتن عکس، ما رنگ مورد علاقه فرد و مشخصات چهره و موهایش را می پرسیم. یکبار یک آقایی برای نامزدش سفارش عروسک داد و تاکید کرد که همسرش یک خنده بزرگ دارد که این مشخصه برایمان خیلی جالب بود.» وقتی می پرسم ساختن عروسک آقایون راحت تر است یا خانم ها با خنده جواب می دهند: «آقایان، اصلا عروسک های آقایان بامزه تر و خوشگل‌تر می شود چون مشخصه های چهره بیشتری دارند. مثل عینک و ریش و سبیل که ساخت عروسکشان را هم راحت تر می کند.» دخترها می گویند تا الان بیشتر مشتری ها از عروسک ها خیلی راضی بودند و هنگام تحویل گفته اند که خود عروسک ها از عکسی که برایشان فرستاده ایم خوشگل تر شده اند.

وقتی می پرسم جای عروسک ها در خانه کجا باید باشد، فهیمه می گوید: «اتاق پذیرایی. گرچه در اتاق خواب روی میز کنار تخت هم مناسب است.»

دوست داریم عروسک رامبد جوان را بسازیم

بچه ها می گویند خیلی دوست دارند چهره های مشهور به آنها سفارش عروسک بدهند تا تند و سریع سفارش هایشان را بسازند. از این موضوع هم یک خاطره بامزه دارند. «یکبار سفارشی گرفتیم از آقای مجید خسرو انجم. من پیش از این، عکس طراحی و کاریکاتورهای ایشان را دیده بودم و خودم آنها را چندین بار در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودم. اما چهره شان را نمی شناختم. وقتی عروسکشان را ساختیم و تمام شد، یکهو متوجه شدم که ایشان همان آقای خسرو انجم اینستاگرام است و حسابی خوشحال شدیم و تا الان داریم بالا و پایین می پریم.» دخترها می گویند دوست دارند عروسک رامبد جوان را بسازند؛ چون خیلی با نشاط و پر انرژی است و توانسته دل مردم را شاد کند.

ما هم از فهیمه و سمیرا خواستیم که عروسک چهره مورد علاقه شان را بسازند و قول می دهیم که عروسکشان را برای رامبد جوان و خندوانه بفرستیم.