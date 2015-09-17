به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «لئونید اسلاسکی» رئیس کمیته پارلمانی روسیه در امور دولت های مشترک المنافع از سفر احتمالی دیپلمات های ایتالیایی به شبه جزیره کریمه در ماه اکتبر یا نوامبر خبر داد.

اسلاسکی سفر نماینده های پارلمانی فرانسه به کریمه را عامل و انگیزه اصلی سفر ایتالیایی ها به این شبه جزیره عنوان کرد. فرانسوی ها برای بازدید از وضعیت سیاسی شبه جزیره کریمه بعد از الحاق به روسیه به آنجا سفر کرده بودند.

اسلاسکی افزود: امکان سفر دیپلمات های ایتالیایی به کریمه در حال بررسی است و این مسئله در کمیته مطرح شده است. در همین حال نیکولای کوالوف عضو پارلمان روسیه می گوید بسیاری از نماینده ها و دیپلمات های پارلمانی از کشورهای جهان خواستار بازدید از شبه جزیره کریمه هستند.

شبه جزیره کریمه در ماه مارس ۲۰۱۴ بعد از رای مثبت ۹۴درصد مردم این شبه جزیره به کشور روسیه ملحق شد. کشورهای غربی به همراه اوکراین این رای گیری را قانونی نمی دانند و به خاطر این قضیه درصدد اعمال تحریم هایی علیه روسیه برآمده اند. روسیه می گوید رای گیری عمومی طبق قوانین بین المللی انجام شده است.