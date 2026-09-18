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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۴۱

۲۰۱ شب خونخواهی امام شهید در ایرانشهر

۲۰۱ شب خونخواهی امام شهید در ایرانشهر

ایرانشهر- مردم شهر ایرانشهر، در دویست و یکمین شب از شهادت رهبر شهید، اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6950353

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