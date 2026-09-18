ادعای رسانه صهیونیست: مذاکرات محرمانه کویت و اسرائیل در جریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «النشره»، کانال تلویزیونی«کان ۱۱» اسرائیل به نقل از یک منبع که آن را آگاه خوانده است، گزارش داد که به دنبال حملات ادعایی ایران به کشورهای منطقه، از جمله کویت، کویت و اسرائیل درحال مذاکرات محرمانه‌ای هستند.

«کان ۱۱» به نقل از یک وزیر پیشین دولت کویت که نام وی را فاش نکرد، اعلام کرد: همکاری میان کشورهای خلیج فارس و اسرائیل برای مهار دشمنان مشترک و حفظ امنیت و ثبات این کشورها، برای همه سودمند است.

این وزیر سابق کویتی افزود: به‌ویژه با توجه به ادامه حملات ایران به کشورهای حوزه خلیج فارس، و با توجه به این که اسرائیل به ایران حمله می‌کند و بسیاری از توانمندی‌های نظامی آن را که می‌تواند علیه همسایگانش مورد استفاده قرار گیرد، منهدم می‌کند، دیگر جایی برای تردید وجود ندارد.

این گزارش همزمان با اظهارات «یوسی شیلی»، سفیر رژیم اسرائیل در امارات، مطرح شده است.

وی اوایل هفته جاری در گفت وگو با «کان ریشت بت» رادیوی رژیم اسرائیل مدعی شد که انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده کشور دیگری به «توافق‌نامه‌های ابراهیم» برای عادی‌سازی روابط بپیوندد.

شیلی افزود: شاید کویت کشور بعدی باشد.

از سوی دیگر، «ایال زامیر»، رئیس ستاد ارتش رزیم صهیونیستی هفته گذشته در آلمان نشست محرمانه‌ای با فرماندهان ارتش‌های عربستان، امارات، بحرین، کویت، قطر، اردن و مصر برگزار کرد.

بر اساس گزارش پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» و شبکه ۱۲ اسرائیل، این نشست به بررسی جنگ با ایران و تحولات مرتبط با جنبش انصارالله یمن اختصاص داشت.