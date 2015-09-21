طلای سبز بشرویه در انتظارتوجه مسئولان/پسته شهرستان شناسنامه ندارد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در اقتصاد امروز از پسته به‌عنوان طلای سبز نام می‌برند چراکه باارزش غذایی بالا هم مصرف بسیار خوب داخلی وهم ارزش مناسب صادراتی و درنتیجه ارزآوری دارد.

شهرستان بشرویه با دارا بودن ۷ هزار و ۲۶۰ هکتار سطح زیر کشت محصول پسته و تولید ۵ هزار و ۳۲۵ تن پسته مقام اول در سطح زیر کشت و تولید محصول پسته را در استان خراسان جنوبی دارد.

باوجود مقامی که این محصول در استان دارد اما درگیر و دار مشکلات است که با توجه و حمایت بیشتر می‌تواند محصول خوبی در توسعه صادرات باشد.

برای پیوند زدن درختان پسته از افراد بومی استفاده شود

محمدرضا زارع یکی از پسته کاران شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: خوشبختانه در سال جاری محصول پسته کیفیت بالایی داشت و من در سه هکتاری که کاشته بودم از هر هکتار حدود ۹ الی ۱۰ تن پسته برداشت کردم.

وی افزود: از کارشناسان جهاد کشاورزی تقاضا داریم تا برای پیوند زدن درختان پسته از افراد بومی استفاده کنند چراکه پیوند زنی توسط افراد غیربومی هم هزینه‌بر و هم گاها دارای اشکالاتی است.

زارع گفت: خوشبختانه فصل برداشت پسته در شهرستان بشرویه زمان مناسبی برای ایجاد اشتغال‌های موقت برای کارگران است چراکه هرروز ۲۰ الی ۲۵ کارگر در باغات پسته من مشغول به کار می‌شوند.

طرح بهینه‌سازی مصرف آب بدون فراهم کردن زیرساخت‌ها انجام شد

علی طاووسی یکی دیگر از پسته کاران شهرستان بشرویه طی گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: برداشت پسته را از دهه آخر شهریورماه آغاز کرده‌ایم و امید است تا دو ماه دیگر به پایان رسد.

وی وضعیت پسته امسال را بسیار مرغوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: امسال بعد از برداشت پسته در ۲۱ هکتار باغ پسته، محصول نهایی را جهت فراوری به پایانه‌های ضبط پسته خواهیم برد.

طاووسی به بهینه‌سازی مصرف آب نیز اشاره کرد و گفت: طرح بهینه‌سازی مصرف آب متأسفانه بدون اطلاع برخی از کشاورزان صورت گرفت که بهتر بود ابتدا زمان برای فراهم نمودن زیرساخت‌ها برای این اقدام انجام می‌شد سپس آب بهینه‌سازی می‌شد.

کاهش قیمت به دلیل آفتاب‌سوختگی

جواد نظریان از دیگر پسته کاران بشرویه که امسال ۷ هکتار پسته از نوع فندقی کشت کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در سال جاری به دلیل نظارت و همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی توانستیم بدون استفاده از سموم، محصولی باکیفیت و مرغوب داشته باشیم.

وی خواهان تعیین قیمت تضمینی برای پسته شد و گفت: اگر حداقل یک قیمت مشخص‌شده تعیین شود مشکلی برای خرید پسته باوجود نخواهد آمد و زحمات کشاورزان به هدر نمی‌رود.

نظریان همچنین افزود: با توجه به گرمسیری بودن منطقه گاها ظاهر برخی از پسته‌ها آفتاب‌سوخته می‌شود حال اینکه مغز پسته سالم و خوشمزه است اما خریداران با بهانه کردن این آفتاب‌سوختگی قیمت پسته را بسیار کاهش می‌دهند.

ترمینال‌های ضبط پسته بشرویه پاسخگوی پسته تولیدی شهرستان نیست

حسین سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: سطح زیر کشت پسته شهرستان ۷ هزار و ۲۶۰ هکتار است که از این میان ۴ هزار و ۲۶۰ هکتار آن بارور و ۳ هزار هکتار آن غیر بارور است.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال از سطح بارور باغات پسته شهرستان ۵ هزار و ۳۲۵ تن پسته برداشت شود، به‌طوری‌که عملکرد در سطح بارور در هر هکتار یک هزار و ۲۵۰ کیلوگرم پسته خشک است.

سرچاهی اظهار داشت: پسته کاشت شده از نوع فندقی، بادامی، احمد آقایی، کله قوچی و سفید است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه با اشاره به فعالیت ۵ واحد ترمینال ضبط پسته شهرستان گفت: متأسفانه این تعداد پاسخگوی پسته تولیدی شهرستان نیست و پسته بشرویه برای فراوری به سایر شهرها می‌رود.

وی ادامه داد: بشرویه نیازمند بسته‌بندی پسته با برند خود شهرستان است چراکه باکیفیت بالای پسته تولیدی بشرویه می‌توانیم برای صادرات به کشورهای دیگر هم حرفی برای گفتن داشته باشیم.

سرچاهی گفت: پسته بشرویه بعد از برداشت به شهرهای خراسان رضوی، کرمان، یزد و تهران می‌رود.

با برداشت پسته ۱۳۳ میلیارد تومان عاید کشاورزان منطقه خواهد شد

سرچاهی مدیر جهاد کشاورزی بشرویه در ادامه بابیان اینکه ارزش ریالی پسته در سال جاری ۱۳۳ میلیارد تومان است، گفت: تعداد بهره‌برداران فعال در این زمینه یک هزار و ۲۰۰ نفر است و در فصل برداشت برای ۸۵ هزار نفر روز شغل ایجاد می‌شود.

وی به تولیدکننده‌های برتر در سال‌های ۹۲ و ۹۳ نیز اشاره کرد و افزود: در سال ۹۲ کیانی زاده با عملکرد ۱۶.۲۵۰ تن پسته خشک در هکتار به‌عنوان تولیدکننده برتر کشوری شناخته‌شده و در سال ۹۳ نیز غلامرضا علیزاده با عملکرد ۷ تن پسته خشک در هکتار عنوان تولیدکننده برتر استانی را دریافت کرده است.

سرچاهی به اقدامات انجام‌شده توسط جهاد کشاورزی نیز اشاره‌ای داشت و گفت: برگزاری رده‌های آموزشی در خصوص تغذیه باغات پسته، نحوه مبارزه با آفات و بیماری‌های پسته، پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، نظارت و انجام مشاوره به باغداران و ساماندهی بحث پیوند درختان پسته و صدور کارت شناسایی برای افرادی که پیوند پسته را انجام می‌دهند با همکاری نظام صنفی امور کشاورزی ازجمله اقدامات صورت گرفته توسط جهاد کشاورزی بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عدم فراوری و نبود بسته‌بندی طلای سبز در شهرستان بشرویه سبب شده تا جایگاه این محصول به مخاطره بیفتد و واضح است که توجه بیشتر مسئولان به این بخش سبب ایجاد ارزش‌افزوده برای محصولات کشاورزی صادراتی خواهد شد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این محصولات را برای منطقه افزایش خواهد یافت.

خبرنگار: حسنیه پورغزنین