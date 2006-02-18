مصوبه عيدي 175 هزار توماني كاركنان دولت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، بر اساس اين مصوبه كه با شماره «76644/ت34533هـ» به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ شده است،‌ كليه وزارتخانه‌ها ،‌ سازمان‌ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان مصوب 1370- نيروهاي مسلح ، ‌نيروي انتظامي، ‌قوه قضاييه مجازند به كاركنان خود (رسمي، ‌ثابت،‌پيماني، ‌خريد خدمت، ‌قراردادي، ‌موقت) و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، ‌مبلغ ثابت يك ميليون و هفتصد و پنجاه هزار (1.750.000) ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1384 به عنوان پاداش آخرسال (عيدي) در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند (5) اجرايي بودجه سال 1384 كل كشور، ‌موضوع تصويب نامه شماره 5285/ت 32792 هـ مورخ 3/2/1384 پرداخت نمايند.

بر اساس تبصره اين مصوبه پرداخت هر گونه وجه ديگري به عنوان پاداش آخر سال (عيدي ) با عناوين مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع اين بند ممنوع مي‌باشد.

همچنين پرداخت پاداش پايان سال (عيدي)،‌ موضوع اين بند به مستخدمان پيماني، ‌خريد خدمت، قراردادي و موقت مشروط بر آنكه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نكرده باشند،‌ به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1384 خواهد بود.

بر اساس بخش ديگري از مصوبه ابلاغي ميزان پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) كليه بازنشستگان، ‌مستمري بگيران حقوق وظيفه از كارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي مشمول صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و صندوق معذوريت و از كار افتادگي جهاد سازندگي و صندوق‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي مبلغ يك ميليون و هفتصد و پنجاه (1.750.000) ريال از محل بودجه مصوب در دستگاه اجرايي، ‌قابل پرداخت مي‌باشد.

خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويبنامه ،‌تمام وقت محسوب مي‌شود و همچنين معلمان حق‌التدريس نسبت به ساعات تدريس،‌مشمول اين تصويب نامه خواهند بود .

بر اساس بند سوم مصوبه ابلاغي دولت شهرداري‌هاي سراسر كشور نيز مجازند پاداش آخر سال 1384(عيدي) كاركنان شاغل، بازنشسته ،‌مستمري بگير، ‌وظيفه از كارافتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را با رعايت مبلغ اين تصويبنامه به كاركنان شاغل و بازنشسته خود از محل مبلغ داخلي و همچنين صندوق‌هاي بازنشستگي تابع خود پرداخت نمايند. پرداخت هر گونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ممنوع مي‌باشد .