راز «رودخانه اسرار آمیز» در ایران فاش شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر شورآفرین رمان «رودخانه اسرارآمیز» نوشته کیت گرنویل نویسنده‌ استرالیایی و برنده‌ بوکر ۲۰۰۶ را با ترجمه‌ سارا شجیرات منتشر می‌کند.

کیت گرنویل متولد ۱۴ اکتبر ۱۹۵۰ در استرالیا است و صاحب ۹ رمان نوشته، یک مجموعه‌داستان و چهار کتاب درباره‌ اصول نگارش داستان است و توانسته در این مدت جایزه‌ ادبی استرالیا، جایزه‌ اورنج و جایزه‌ مایلز فرانکلین را به دست بیاورد.

«رودخانه‌ اسرارامیز» شاخص‌ترین اثر گرنویل است که به خاطر سبک و درون‌مایه‌ تاریخی‌اش با رمان‌های «نجواهای جیمی بلک‌اسمیت» نوشته‌ توماس کنیلی نویسنده‌ استرالیایی و «سرگذشت واقعی دارودسته‌ کلی» اثر پیتر کری دیگر نویسنده‌ استرالیایی مقایسه می‌شود.

«رودخانه اسرارآمیز»، روایت اروپایی‌هایی است که سعی در تسلط بر سرزمین‌های بومی‌های استرالیا دارند. یک مرد انگلیسی به نام ویلیام تورنهیل که کودکی توام با فقر و فساد را در پایین شهر لندن گذرانده، به خاطر سرقت چوب، به مرگ محکوم می‌شود. بااین‌حال محکومیت او در سال ۱۸۶۶ به تبعید به ایالت ولز جدیدِ جنوبی در استرالیا تقلیل پیدا می‌کند تا زندگی عادی خود را در آن‌جا بگذراند. او به همراه همسرش و بچه‌هایش به سرزمین بکر و خشنی پا می‌گذارد، جایی که به نظر او حتا بدتر از محکومیت مرگ بوده است.

نویسنده این رمان را ادای دینی می‌داند به سولومان وایزمن که نام استرالیا از او گرفته شده. سعی نویسنده در این رمان بر این است که زندگی نیاکانش را در اطراف رودخانه‌ هاکزبری تصویر کند.