امام محمدباقر(ع) علم را توسعه داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن رستمیان پیش از ظهر دوشنبه در آئین عزاداری سالروز شهادت امام محمد باقر(ع) در محل حوزه علمیه مطلب خان دامغان به نقش و جایگاه این امام همام در ترویج و گسترش علم و دین در جامعه پرداخت و اظهار داشت: امام باقر(ع) در طول عمر خود سپهر دانش و بینش بودند و در ترویج و گسترش علم و مبانی دین اسلام نقش قابل توجهی داشتند و شاگردان فراوانی تربیت کردند.

وی تصریح کرد: امام پنجم شیعیان با تدبیر خاص خود و به صورت مخفیانه به ترویج علم و دانش می پرداخت و با این حرکت گره های علمی را باز کرده و به عبارت امروزی تولید علم می کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان گفت: رسول گرامی اسلام(ص) در بیان معرفی ائمه معصومین(ص)، پنجمین امام شیعیان را لقب باقرالعلوم دادند و فرمود «خداوند او را در تورات چنین معرفی کرده است».

رستمیان همچنین ضمن عرض تسلیت به مناسبت ارتحال آیت الله ابوالقاسم خزعلی، اظهار داشت: این عالم ربانی تربیت شده مکتب امام محمدباقر(ع) و حوزه علمیه بودند.

وی تصریح کرد: آیت الله خزعلی از وفاداران واقعی امام(ره) و رهبری و در طول عمر بابرکت خود منشاء خیرات و برکات فراوان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

امام جمعه موقت دامغان گفت: مراتب فضل و اخلاق و تبعیت از ولایت فقیه از ویژگی های ممتاز عالم ربانی آیت الله خزعلی بود.

ذکر مصیبت توسط یکی از مداحان آل الله از دیگر برنامه های این آئین بود.

در این آئین امام جمعه، فرماندار، روحانیت، طلاب، فرماندهان و پرسنل نیروهای انتظامی، مدیران و پرسنل دستگاههای اجرایی حضور داشتند.

آئین گرامیداشت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) و ارتحال عالم ربانی آیت الله ابوالقاسم خزعلی از سوی امام جمعه، فرماندار، حوزه های علمیه، شورای هماهنگی و اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دامغان برگزار شد.

امام محمدباقر(ع) در سال ۱۱۴ هجری قمری در سن ۵۷ سالگی در مدینه و با توطئه هشام مسموم و به شهادت رسید و در قبرستان بقیع در کنار پدر بزرگوارشان دفن شد.