حوضخانه مسعودیه سالن تئاتر شد/ آسیبی به مکان تاریخی نزدیم

زهره عزیزیان مجری طرح تماشاخانه مسعودیه که قرار است به زودی افتتاح شود درباره راه اندازی این سالن نمایشی به خبرنگار مهر گفت: اصولا شهروندان ایرانی افراد هنردوستی هستند و من نیز از آنجا که به ارتقای سطح فرهنگ و هنر علاقمند بودم تصمیم گرفتم روی این پروژه راه‌اندازی تماشاخانه مسعودیه سرمایه گذاری کنم. در واقع شغل من چیز دیگری است اما دوست داشتم سرمایه ام را در کاری هنری وارد کنم.

وی افزود: ابتدا پیشنهاد راه‌اندازی این تماشاخانه از جانب ایمان افشاریان کارگردان تئاتر و سینما که خودش نیز جزو فعالان فرهنگی است، مطرح شد و بعدا این پیشنهاد از طرف عمارت مسعودیه نیز به ما داده شد. البته ابتدا قرار بود تنها کارهای اسپانسرینگ را انجام دهیم اما بعد تصمیم به ورود مستقیم به پروژه گرفته شد. چون عمارت مسعودیه جزو میراث فرهنگی است برای ساخت و ساز و تبدیل حوضخانه این عمارت به تماشاخانه با مشکلات زیادی روبرو بودیم اما خوشبختانه بدون اینکه هیچ آسیبی به این مکان وارد شود مراحل ساخت و ساز انجام شد.

عزیزیان متذکر شد: من تا قبل از ورود به این پروژه به عمارت مسعودیه نرفته بودم اما یک روز به این عمارت سر زدم و از زیبایی و جذابیت آن شگفت زده شدم. به همین جهت به همه مردم توصیه می کنم به این مکان زیبا سر بزنند و در کنار دیدن جذابیت های این عمارت به تماشای یک اثر نمایشی نیز بنشینند.

وی درباره تغییراتی که حوضخانه عمارت مسعودیه برای تبدیل شدن به سالن نمایش پیدا کرده است، گفت: این سالن یک بلک باکس است و ۲ در ورودی و ۲ در خروجی دارد بنابراین از نظر ایمنی بسیار امن است. از آنجا که من به حفظ میراث فرهنگی کشور اهمیت فراوانی می دهم همه تلاشم را کردم که در ساخت این سالن آسیبی به بنا وارد نشود. حتی برای اینکه سطح کف سالن آسیب نبیند صندلی ها به صورت چرخ دار طراحی شده اند. این تماشاخانه امکانات کاملی از لحاظ نورپردازی، سیستم صوتی، تهویه، سیتم گرمایش و سرمایش، کیفیت صندلی ها و... دارد.

وی با اشاره به اینکه سقف این حوضخانه گنبدی شکل است اما برای تبدیل آن به سالن تئاتر هیچ آسیبی به فضای حوضخانه وارد نشده است، عنوان کرد: در تهران شاهد کمبود سالن های نمایشی هستیم به همین جهت راه اندازی چنین مکان هایی می تواند به رونق تئاتر کمک بسیاری کند. از راه اندازی این سالن نمایشی احساس بسیار خوبی به من دست داده چون بیشتر از اینکه دغدغه مالی و کسب درآمد داشته باشم به رونق فعالیت های فرهنگی در تهران و توجه به هنر تئاتر می اندیشم. چون این سالن در هر اجرا ظرفیت پذیرش ۱۴۰ تماشاگر را دارد و اگر هر شب دو اجرا هم داشته باشد روزانه ۲۸۰ مخاطب تئاتر به این عمارت می آیند که جای خوشحالی دارد.

مجری طرح تماشاخانه مسعودیه در پایان درباره مدت زمانی که قرار است از این حوضخانه به عنوان تماشاخانه استفاده شود، گفت: فعلا قرار است حوضخانه تماشاخانه مسعودیه به عنوان یک سالن تئاتری معرفی شود اما قرارداد ما با عمارت مسعودیه دائمی نیست و این تماشاخانه به مدت محدودی دایر خواهد بود.

این سالن با ۲۵۰ متر زیربنا، ۱۴۰ نفر گنجایش پاییز ٩٤ با اجرای نمایش «جنایت و مکافات» به کارگردانی ایمان افشاریان و بازی مهدی پاكدل، زهرا سعیدی، مجید آقا كریمی و عطا عمرانی افتتاح خواهد شد.