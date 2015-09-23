به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد خبر پایگاه های ثبت جهانی استان اصفهان حسین یزدانمهر اظهار داشت: بر اساس مطالعات باستانشناسی که در سال های گذشته انجام شده و مستندات تصویری، بخش های تخریب شده در این مدرسه شناسایی شد.

وی افزود: با اقدامات صورت گرفته طرح ساماندهی آن برنامه ریزی و بر اساس آن بازبینی قسمت شرقی و شمالی مدرسه مظفری آغاز شد.

مدیر پایگاه جهانی مسجدجامع اصفهان اظهار داشت: هدف این پروژه مرمت بر اساس شیوه مرمت تاریخی بخش های تخریب شده است.

یزدانمهر اعتبار اختصاص یافته به این طرح مرمتی را ۱۲۰۰ میلیون ریال ذکر کرد.

وی گفت: عملیات اجرایی، قاب بندی و ابعاد طرح با الگوگیری از ایوان جنوبی مدرسه مستندنگاری، برداشت، ساده سازی و اجرا می شود.

مدیر پایگاه جهانی مسجدجامع اصفهان با اشاره به اینکه فاز اول آن که در سال ۹۲ اجرا شد، طاق گهواره ای ایوان شمالی و بخشی از بدنه شرقی مرمت شد، افزود: در حال حاضر پشت بغل ها و پیشانی ایوان شمالی در حال مرمت و بازسازی است.

مدرسه مظفر در قسمت شمال شرقی مسجد جامع عتیق اصفهان به عنوان بخشی از عرصه مسجد جامع اصفهان قرار گرفته است. این مدرسه مربوط به قرن ۸ هجری و در دوره آل مظفر ساخته شده است. تزیینات کاشی و معقلی ( آجر و کاشی) در این دوران بسیار زیبا و منحصر به فرد است.