به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی چهارشنبه شب در آستانه سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا (س) در آیین استقبال و وداع با پیکر مطهر یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس، در جوار مرقد مطهر شهدای گمنام شهر دیّر اظهار کرد: حضور این شهید والامقام مایه تبرک و نورانیت شهر دیّر است.
امام جمعه دیّر با اشاره به آیین باشکوه استقبال و انتظار مردم برای استقبال از لاله بهشتی گفت: تجلیل و تکریم از شهیدان، تعظیم شعائر الهی است. قرآن کریم میفرماید کسی که شعائر الهی را تعظیم کند، این نشانگر تقوای قلبی اوست. دلهای پاک و قدمهای ثابت شما مردم عزیز بود که شما را به این صحنه کشاند.
وی افزود: شهدای گرانقدر در دوران دفاع مقدس و در دوران غربت جمهوری اسلامی، با بصیرت عمیق و اعتقاد راسخ به آرمانهای امام راحل (ره)، برای دفاع از اسلام و انقلاب به ندای امام امت لبیک گفتند و جان خود را فدا کردند تا امروز ملت ایران سربلند بماند.
حسینی با تأکید بر اینکه شهدا هستی خود را در راه عزت اسلام فدا کردند، تصریح کرد: شهدا سرها دادند تا سر ما بلند بماند، دستها دادند تا دست ذلت به بیگانگان ندهیم و پاهایشان از بدن جدا شد تا ما ثابتقدم بمانیم.
وی خطاب به شهید گمنام گفت: ما به همه شهدا اعلام میکنیم که راه شما را با اقتدار ادامه خواهیم داد و از آرمانهای والای انقلاب اسلامی پاسداری خواهیم کرد.
حسینی با اشاره به ایستادگی ملت ایران پس از شهادت امام جامعه تا به امروز، خاطرنشان کرد: این ملت آرام نگرفته و فریاد انتقامخواهیاش بلند است. حرف ما یک کلام است؛ انتقام! ما خون پاک اماممان، شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، سردار دلها و همه شهدای گرانقدر را از دشمن خواهیم گرفت.
وی در پایان با اشاره به دستاوردهای خون پاک شهیدان تأکید کرد: این خونهای پاک ثمر داده و شکست مفتضحانه دشمن آمریکایی صهیونیستی در عرصه نظامی و اخیراً در عرصه سیاسی، از دستاوردهای همین خونهاست. در آیندهای نه چندان دور، با ریشهکن شدن نظام سلطه، پرچم پر افتخار جمهوری اسلامی در سراسر جهان برافراشته خواهد شد.
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