به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از پوستر شهید شاخص جامعه ورزش و جوانان کشور با اشاره به انتخاب شهید حسین دلیر اکبری به‌عنوان شهید شاخص ورزش کشور در سال ۱۴۰۵ افزود: آذربایجان‌شرقی افتخار می‌کند که شهید شاخص ورزش کشور از این خطه معرفی شده است، شهیدی که داوطلبانه جان خود را در راه دفاع از وطن فدا کرد و نامش به‌عنوان افتخاری ماندگار در تاریخ ورزش ایران ثبت شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: با خون شهداست که پرچم پرافتخار کشورمان رنگ گرفته و امروز باید قدردان ایثار و فداکاری کسانی باشیم که برای عزت و سربلندی ایران از جان خود گذشتند.

مقصودی با اشاره به جایگاه شهدا در حفظ اقتدار و امنیت کشور خاطرنشان کرد: باید یاد رهبر شهیدمان را گرامی بداریم که درس مقاومت را به ما آموخت؛ همچنین از سبزپوشانی یاد کنیم که اقتدار ایران را به ما هدیه کردند و از مردمی که صبورانه و با وجود همه سختی‌ها در صحنه حضور دارند و پای کشورشان ایستاده‌اند.

مقصودی با تأکید بر اینکه مسئولان باید خود را خادم مردم بدانند، تصریح کرد: ما مسئول نیستیم، بلکه خادم مردم هستیم و وظیفه‌ای جز خدمت نداریم حتی در سرمای شدید نیز مردم در صحنه حضور دارند و این حضور و همراهی، مسئولیت ما را در خدمت‌رسانی دوچندان می‌کند.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی با اشاره به انتخاب شهید حسین دلیر اکبری به‌عنوان شهید شاخص ورزش کشور خاطرنشان کرد: شهدا چشم و چراغ همه ما هستند و آذربایجان به خود می‌بالد که شهید شاخص ورزش کشور از این استان معرفی شده است.

وی با بیان این موضوع که شهید حسین دلیر اکبری داوطلبانه جان خود را در دست گرفت و از جانش برای دفاع از وطن گذشت، یادآور شد: ایران ما با ایثار و فداکاری این شهدا پایدار مانده و نام و یاد آنان مایه افتخار همه ماست و در همین راستا، تصویر شهید شاخص استان در تمامی ادارات کل ورزش و جوانان کشور نصب شده است تا یاد و خاطره این شهید والامقام در مجموعه ورزش کشور زنده و ماندگار بماند.

مقصودی با دعوت از اصحاب رسانه برای انعکاس شایسته این انتخاب ملی گفت: رسانه‌ها باید در کنار ما برای پوشش این رویداد ارزشمند یاری‌رسان باشند چرا که شهید حسین دلیر اکبری افتخار و نگین آذربایجان و ایران است و معرفی ابعاد شخصیتی و ایثارگری چنین شهدایی وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وی همچنین با یادآوری شهدای مظلوم میناب اظهار کرد: باید یادی از شهدای میناب داشته باشیم که داغ فراق آنان بر دل‌ها سنگینی می‌کند و در کنار گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدا، همواره حرمت و جایگاه خانواده‌های معظم شهدا را حفظ کنیم.

مقصودی در پایان تأکید کرد: پاسداشت نام و راه شهدا نباید به یک مراسم محدود شود، بلکه باید در رفتار، عملکرد و خدمت‌رسانی ما نمود پیدا کند و فرهنگ ایثار، فداکاری و پهلوانی در جامعه ورزش زنده نگه داشته شود.

شهید حسین دلیر اکبری قهرمان جاودانه از میدان ورزش تا میدان ایثار است

سرهنگ جعفر رزمی با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهید حسین دلیر اکبری گفت: شهید دلیر اکبری با وجود استعداد درخشان در رشته بسکتبال، در نوجوانی راه خدا و دفاع از وطن را انتخاب کرد و امروز به‌عنوان شهید شاخص ورزش کشور، افتخاری برای آذربایجان‌شرقی و جامعه ورزش ایران است.

رئیس بسیج اقشار و متخصصین سپاه عاشورا افزود: شهید حسین دلیر اکبری قهرمان جاودانه از میدان ورزش تا میدان ایثار است.

رزمی با تکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و نام شهید حسین دلیر اکبری گفت: شهید دلیر اکبری با وجود استعداد درخشان در رشته بسکتبال، در نوجوانی راه خدا و دفاع از وطن را انتخاب کرد و امروز به‌عنوان شهید شاخص ورزش کشور، افتخاری برای آذربایجان‌شرقی و جامعه ورزش ایران است.

وی در آیین رونمایی از شهید شاخص ورزش کشور با عنوان «قهرمان جاودانه؛ از میدان ورزش تا میدان ایثار» و معرفی شهید حسین دلیر اکبری، ضمن قدردانی از خانواده معظم این شهید اظهار کرد: خانواده شهید دلیر اکبری سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و لازم می‌دانم از صبر، ایثار و همراهی این خانواده بزرگوار صمیمانه تقدیر و تشکر کنم.

رزمی با اشاره به روند انتخاب شهدای شاخص بسیج افزود: حدود ۱۰ سال است که موضوع انتخاب شهید شاخص بسیج به‌صورت سالانه برگزار می‌شود و هر سال با بررسی شاخص‌ها و معیارهای تعیین‌شده، یک شهید به‌عنوان شهید شاخص معرفی می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال به دلیل شرایط جنگی کشور، این برنامه با اندکی تأخیر برگزار شد و در نهایت شهید حسین دلیر اکبری، ورزشکار و بسکتبالیست استان آذربایجان‌شرقی، به‌عنوان شهید شاخص ورزش کشور انتخاب شد.

رئیس بسیج اقشار و متخصصین سپاه عاشورا با اشاره به اهمیت معرفی الگوها و قهرمانان ملی تصریح کرد: در تمام دنیا معرفی قهرمانان و اسوه‌ها مرسوم است و کشور ایران اسلامی نیز در این زمینه سرمایه‌های ارزشمند و افتخارآفرین فراوانی دارد که باید به نسل جوان معرفی شوند.

رزمی ادامه داد: انتخاب شهید حسین دلیر اکبری به‌عنوان شهید شاخص ورزش کشور و همچنین انتخاب شهید مالک رحمتی به‌عنوان شهید شاخص بسیج کارمندی از استان آذربایجان‌شرقی، افتخار بزرگی برای این خطه است و نشان می‌دهد این استان در عرصه‌های مختلف، چهره‌های برجسته و ماندگاری را به کشور معرفی کرده است.

وی با اشاره به استعداد ورزشی شهید دلیر اکبری خاطرنشان کرد: اگر این شهید بزرگوار مسیر شهادت را انتخاب نمی‌کرد، با توجه به استعداد و توانمندی‌هایی که در رشته بسکتبال داشت، می‌توانست آینده روشنی در ورزش کشور داشته باشد؛ اما او راه خدا را انتخاب کرد و از سن ۱۴ سالگی وارد جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد.

رزمی با اشاره به محل شهادت این شهید افزود: شهید حسین دلیر اکبری در منطقه عملیاتی فتح‌المبین و در فاصله حدود هزار و ۵۰۰ کیلومتری از استان آذربایجان‌شرقی به شهادت رسید؛ فاصله‌ای که نشان می‌دهد عشق به وطن و دفاع از ارزش‌ها، مرز و فاصله نمی‌شناسد.

رئیس بسیج اقشار و متخصصین سپاه عاشورا با تأکید بر نقش شهدا در حفظ عزت و اقتدار کشور گفت: اگر آن روزها این جوانان و رزمندگان برای دفاع از میهن به میدان نمی‌رفتند، امروز از این عزت و اقتدار برخوردار نبودیم. اگر شهدا در آن سال‌ها جانفشانی نمی‌کردند و دست ما را با ایثار و فداکاری پر نمی‌کردند، اکنون نمی‌توانستیم در برابر تهدیدهای دشمنان اسلام با چنین پشتوانه‌ای ایستادگی کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی رسانه‌ها در معرفی شخصیت شهدا اظهار کرد: رسانه‌ها باید بازوی کمکی ما در این مسیر باشند و با اطلاع‌رسانی و تولید محتوای مناسب، نسل جوان را با زندگی، شخصیت و آرمان‌های شهدا آشنا کنند.

رزمی همچنین از همکاری مجموعه اداره‌کل ورزش و جوانان آذربایجان‌شرقی قدردانی کرد و گفت: از مجموعه ورزش و جوانان استان که در این مسیر همراه و پشتیبان ما بوده‌اند، تشکر می‌کنم چرا که این همکاری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز معرفی بهتر قهرمانان واقعی کشور به جامعه باشد.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت ماندگاری نام شهید دلیر اکبری در فضای شهری پیشنهاد کرد: یکی از اقدامات ارزشمند در راستای پاسداشت این شهید والامقام، نام‌گذاری یکی از خیابان‌های شهر به نام شهید حسین دلیر اکبری است تا نام این قهرمان ملی در زندگی روزمره مردم نیز زنده و ماندگار بماند.

رئیس بسیج اقشار و متخصصین سپاه عاشورا همچنین بر ضرورت برگزاری یادواره ملی این شهید تأکید کرد و افزود: با توجه به اینکه شهید حسین دلیر اکبری در دهه نخست فروردین‌ماه به شهادت رسیده است، باید از هم‌اکنون برای برگزاری یادواره‌ای شایسته و درخور شأن این شهید برنامه‌ریزی کنیم تا ضمن گرامیداشت سالروز شهادت وی، ابعاد مختلف زندگی و ایثارگری این قهرمان جاودانه برای نسل‌های آینده تبیین شود.

رزمی در پایان تأکید کرد: شهید حسین دلیر اکبری تنها متعلق به خانواده یا استان آذربایجان‌شرقی نیست، بلکه افتخار جامعه ورزش و ملت ایران است و همه ما وظیفه داریم با معرفی شایسته این شهید، فرهنگ ایثار، مقاومت و پهلوانی را در جامعه زنده نگه داریم.

مادرم باور نمی‌کرد حسین شهید شده باشد

عباس علی دلیر اکبری از آخرین دیدار تا خاطرات شب‌های عملیات گفت: مادرم باور نمی‌کرد حسین شهید شده باشد، حسین با وجود سن کم، از نظر فکری و اعتقادی بسیار فراتر از سن خود بود و دنیا برایش ارزشی نداشت او با ایمان راسخ به انقلاب و علاقه‌ای که به دفاع از وطن داشت، مسیر شهادت را انتخاب کرد.

وی اضافه کرد: ارتباط بسیار خوبی با برادرم داشتم و یکی از ماندگارترین خاطراتم از او، آخرین دیدار و خداحافظی‌مان در اهواز بود جایی که هر ۲ در تلفن‌خانه اهواز یکدیگر را دیدیم و برای آخرین بار با هم خداحافظی کردیم.

وی با اشاره به خاطرات مشترک دوران حضور در جبهه افزود: دنیا برایش ذره‌ای ارزش نداشت ایمان عمیقی به انقلاب داشت و با اعتقاد و باور قلبی قدم در مسیر دفاع از کشور گذاشته بود.

عباس علی دلیر اکبری با اشاره به استعداد ورزشی برادرش گفت: حسین از نظر قد و قامت و ویژگی‌های جسمانی، شرایط بسیار مناسبی برای رشته بسکتبال داشت و می‌توانست در این رشته به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کند، اما مسیر دیگری را برگزید و حضور در میدان دفاع از میهن را بر ادامه زندگی ورزشی ترجیح داد.

وی درباره حضور شهید در جبهه‌های نبرد خاطرنشان کرد: حسین در تیپ عاشورا حضور داشت و مدتی نیز در منطقه اهواز بود. به همین دلیل، همراه و دوست تبریزی چندانی در کنار خود نداشت او در دوران جنگ به‌عنوان تک‌تیرانداز فعالیت می‌کرد و از نظر جسمانی و روحیه رزمی، انسانی توانمند و قدرتمند بود.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت مفقودالاثری برادرش و روزهای سخت انتظار خانواده گفت: حسین مدتی مفقودالاثر بود و مادرم باور نمی‌کرد که فرزندش به شهادت رسیده باشد. امید به بازگشت او در دل مادر زنده بود و همین موضوع روزهای دشوار و جان‌فرسایی را برای خانواده رقم زد.

دلیر اکبری در پایان با یادآوری آخرین خاطرات خود از این شهید تأکید کرد: نام و یاد حسین و خاطراتی که از او در دوران دفاع مقدس به یادگار مانده، هیچ‌گاه از ذهن و قلب ما پاک نخواهد شد او جوانی بود که با وجود استعداد و آینده روشن در ورزش، راه ایثار و فداکاری را انتخاب کرد و امروز مایه افتخار خانواده، جامعه ورزش و مردم آذربایجان است.