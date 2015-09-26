افزایش صادرات زعفران

غلامرضا میری در گفتگو با مهر با بیان اینکه رکود همچنان بر بازار زعفران حاکم است، اظهارداشت: صادرات طلای سرخ از ابتدای سال تا پایان مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۳، یک درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه آمار رسمی میزان صادرات در شهریورماه هنوز اعلام نشده است، اضافه کرد: پیشبینی میشود که صادرات زعفران در شهریورماه امسال نسبت به شهریور ۹۳، اگر کاهش نداشته باشد، افزایشی هم ندارد.
میری افزود: خریداران در حال حاضر اگر نیازی نداشته باشند و مجبور نباشند، خرید انجام نمیدهند و منتظر ورود محصول نو به بازار هستند.
نایب رئیس شورای ملی زعفران، قیمت زعفران را حداقل ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تا ۷ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این قیمتی است که ما زعفران را از کشاورزان خریداری میکنیم و قیمت توزیع این محصول در بازار بین ۱ تا ۲ درصد با نرخ اعلام شده اختلاف دارد.
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