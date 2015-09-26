به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم پویانمایی «یك جرعه نگاه» به كارگردانی فاطمه پیروی برنده تندیس بهترین فیلم پویانمایی و فیلم مستند «ننه مشیر» به كارگردانی افشین عامریان برنده تندیس بهترین فیلم مستند از «ششمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین» به سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه تهران راه پیدا خواهند كرد.

همچنین از «پنجاه و دومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان – اروند»، فیلم مستند «می لا دو» به كارگردانی فاطمه طوسی برنده تندیس بهترین فیلم مستند و فیلم داستانی «وقتی صنم گریست» به كارگردانی مجید شیدا و فریبرز آهنین برنده تندیس بهترین فیلم داستانی به جشنواره فیلم كوتاه تهران راه پیدا می‌كنند.

از «پنجاه و سومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان – بینالود» نیز فیلم پویانمایی «گل‌وبلبل، پشت‌ورو نداره» به كارگردانی مهدی آقاجانی برنده تندیس بهترین فیلم پویانمایی، فیلم مستند «ددوش» به كارگردانی محمد مقیم‌پور بیژنی تندیس بهترین فیلم مستند، فیلم تجربی «تنازع» به كارگردانی مسعود حاتمی برنده تندیس بهترین فیلم تجربی، فیلم داستانی «بیماری» به كارگردانی میلاد و سجاد ستوده برنده تندیس بهترین فیلم داستانی و فیلم داستانی «سه سال و سه ماه و دو روز» به كارگردانی سعید ولی زاده و داود رحمانی برنده تندیس و جایزه بزرگ به بخش مسابقه ملی جشنواره راه می‌یابند.

بر اساس مقررات خاص بخش سینمای ایران سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه تهران، جشنواره‌های معتبر دیگر نیز با نظر دبیر جشنواره می‌توانند به فهرست آثار راه‌یافته به جشنواره اضافه شوند.

سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم كوتاه تهران از ۲۰ تا ۲۶ آبان ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.