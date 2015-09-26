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۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

هیات داوران مسابقه ایران جشنواره «یاس» معرفی شدند

هیات داوران مسابقه ایران جشنواره «یاس» معرفی شدند

مسعود کیمیایی، کمال تبریزی، منوچهر شاهسواری، علیرضا زرین دست و فرهاد اصلانی به عنوان داوران مسابقه ایران سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ویدیویی «یاس» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود کیمیایی، کمال تبریزی، منوچهر شاهسواری، علیرضا زرین دست و فرهاد اصلانی اعضای هیات داوران مسابقه ایران جشنواره فیلم «یاس» هستند.

پیش از این، ايرج محمدی، دانیال حکیمی، محمدحسین لطیفی، پریوش نظریه و سیدصادق موسوی به عنوان اعضای هیات انتخاب فیلم‌های بخش مسابقه ایران ۱۶ اثر را برای حضور در مرحله نهایی جشنواره «ياس» انتخاب كردند. در بخش مسابقه ایران، مسابقه فیلم‌ های اول نیز برای اولین بار در این جشنواره حضور داشته که آثار آن نیز بصورت جداگانه به رقابت می پردازند.

با پایان مهلت ارسال آثار بخش مسابقه ایران در سومین جشنواره بین‌المللی فیلم ویدیویی، ۱۶۷ اثر به این بخش ارسال شده که ۴۵ اثر آن به مسابقه فیلم‌‌های اول و ۱۲۲ اثر به مسابقه ایران تعلق دارد.

سومين جشنواره بين‌المللی فيلم ويدیويی «ياس»، یازدهم تا شانزدهم مهر ماه سال جاری در استان مازندران به دبیری حسین مسافر آستانه برگزار می ‌شود.

کد مطلب 2924611

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