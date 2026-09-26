رامین الماسی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات مربوط به اراضی ۱۳ هکتاری سنقر با سرعت انجام شده و مراحل مربوط به تهیه پروفیلها و برآوردها نیز بهطور کامل انجام شده است.
وی افزود: اگر قرار بود این موضوع مطابق روال معمول دنبال شود، ابتدا باید وارد چرخه انتخاب مشاور میشدیم، سپس مشاور نقشههای پایه را تهیه میکرد و پس از آن نیز برآوردها انجام میشد، اما اقدامات انجامشده موجب شد این مراحل با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: در اراضی ۱۳ هکتاری، اقدامات آمادهسازی بهطور کامل انجام شده و اکنون این پروژه در شرایط مناسبی برای ادامه مراحل قرار دارد.
الماسی ادامه داد: در خصوص اراضی ۹۰ هکتاری نیز باید مراحل مربوط به کمیسیون طی شود، اما تفاوتی میان این دو پروژه در نظر گرفتهایم تا ابتدا اقدامات مربوط به اراضی ۱۳ هکتاری انجام شود و پس از آن، روند مربوط به اراضی ۹۰ هکتاری دنبال شود.
وی با اشاره به تصویب طرح چهار طبقه برای اراضی ۱۳ هکتاری گفت: طرح این اراضی به صورت چهار طبقه مصوب شده است و باید موضوع بهگونهای مدیریت شود که متقاضیان بر اساس شرایط و توان مالی خود در پروژه مناسب قرار گیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه افزود: افرادی که تمکن مالی بیشتری دارند میتوانند در پروژه چهار طبقه قرار بگیرند و افرادی که متقاضی واحدهای دو طبقه هستند نیز در پروژه مربوط به خود ساماندهی شوند.
الماسی تأکید کرد: لازم است این موضوع بهدرستی برای مردم اطلاعرسانی شود، چرا که اراضی ۱۳ هکتاری از لحاظ موقعیتی شرایط مناسبتری دارد، اما در این پروژه واحدها چهار طبقه و در پروژه دیگر دو طبقه خواهد بود و این تفاوت میتواند به ایجاد تعادل میان دو مجموعه اراضی کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: مقدمات قرعهکشی اراضی ۱۳ هکتاری آماده است و سهم مالک و ۱۰ درصد شهرداری نیز مشخص و از اراضی جدا شده است؛ بنابراین از این بابت نگرانی وجود ندارد و سهم هر بخش مشخص است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه ادامه داد: شناسایی متقاضیان نیز با ضریب پایینتر در حال انجام است و موضوعات مربوط به افراد واجد شرایط در حال پیگیری است.
الماسی همچنین درباره سایت الزهرا گفت: مقرر شده افرادی که در سایت الزهرا قرار دارند نیز متناسب با شرایط در این پروژه ساماندهی شوند و سایر اقدامات نیز به فراخور شرایط دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به تغییر مساحت سایت الزهرا افزود: مساحت سایت الزهرا از ۱۵۰ هکتار به ۶۰ هکتار کاهش پیدا کرده است که بخشی از آن اکنون آمادهسازی شده و بخش دیگر نیز توسط مشاور در قالب مولدسازی و به صورت قطعات بزرگتر دنبال میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: درآمد حاصل از مولدسازی این قطعات برای خود مجموعه سنقر هزینه خواهد شد و منابع حاصل برای ایجاد و تکمیل زیرساختهایی از جمله مدارس، مسجد و سایر نیازهای مجموعه اختصاص پیدا میکند.
الماسی در پایان گفت: تلاش بر این است که این طرح به شکل منظم و مناسب اجرا شود و ضمن تأمین رضایت مردم، زیرساختهای مورد نیاز نیز متناسب با اجرای پروژه فراهم شود.
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