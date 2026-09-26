مخزن آب مجتمع دهوک دشتی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اطهار کرد: عملیات اجرایی مخزن ۲۰۰ مترمکعبی مجتمع دهوک در شهرستان دشتی با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی نیروی دریایی سپاه در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: این مخزن با هدف توسعه و تقویت زیرساختهای مرتبط با تأمین و ذخیرهسازی آب در مجتمع دهوک در حال اجرا است و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: احداث مخازن ذخیره آب از جمله اقدامات مهم برای مدیریت توزیع و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب در مناطق مختلف استان به شمار میرود.
بردستانی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اجرای طرحهای مرتبط با توسعه زیرساختهای آبرسانی را در مناطق مختلف استان دنبال میکند و طرح مخزن مجتمع دهوک نیز در همین چارچوب در شهرستان دشتی در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: اجرای طرحهای زیرساختی حوزه آب با هدف ارتقای پایداری خدمات آبرسانی و تقویت ظرفیت تأمین و ذخیره آب در مناطق مختلف استان دنبال میشود.
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