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۴ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۳

مخزن آب مجتمع دهوک دشتی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مخزن آب مجتمع دهوک دشتی ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

بوشهر- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: عملیات اجرایی مخزن ۲۰۰ مترمکعبی مجتمع دهوک در شهرستان دشتی با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بردستانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اطهار کرد: عملیات اجرایی مخزن ۲۰۰ مترمکعبی مجتمع دهوک در شهرستان دشتی با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی نیروی دریایی سپاه در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: این مخزن با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با تأمین و ذخیره‌سازی آب در مجتمع دهوک در حال اجرا است و تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: احداث مخازن ذخیره آب از جمله اقدامات مهم برای مدیریت توزیع و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

بردستانی بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های آبرسانی را در مناطق مختلف استان دنبال می‌کند و طرح مخزن مجتمع دهوک نیز در همین چارچوب در شهرستان دشتی در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی حوزه آب با هدف ارتقای پایداری خدمات آبرسانی و تقویت ظرفیت تأمین و ذخیره آب در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود.

کد مطلب 6958593

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