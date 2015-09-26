حضور تیم پزشکی همراه مجروحان در پروازهای برگشت حجاج

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیر محسن ضیائی در جلسه شورای معاونین هلال احمر با اعلام تسلیت حادثه تلخ و بزرگ منا که منجر به کشته شدن جمع زیادی از زائران خانه خدا شد خاطر نشان کرد: سازمان حج و زیارت از جمله سازمان های موفق بوده که در روزهای گذشته هم فعالیت های ارزشمند این سازمان مشهود و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به جلسه اضطراری روز گذشته هیئت دولت برای بررسی اقدامات حیاتی و تعیین وظایف سازمان ها افزود: در این جلسه دکتر هاشمی از خدمات و اقدامات شبانه روزی مرکز پزشکی حج و زیارت هلال احمر که فعالیت های خوبی را انجام دادند قدردانی کرد.

ضیائی از تشکیل یک ستاد ویژه با حضور تعدادی از اعضای هیئت دولت و برای رسیدگی مناسب به حادثه دیدگان حادثه منا خبر داد و افزود: این ستاد با حضور وزاری کشور، اطلاعات، ارشاد، مسکن و شهرسازی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی رئیس جمعیت هلال احمر، پس از جلسه اضطراری دیروز هیئت دولت تشکیل شده است که مسئولیت اطلاع رسانی وظایف محوله این ستاد بر عهده وزیر کشور است.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: براساس مصوبه این ستاد، ماموریت انتقال مجروحان و جان باختگان به جمعیت هلال احمر واگذار شده است که بعد از انتقال به ایران توسط استانداری های هر استان به شهرهای خود منتقل می شوند. همچنین به گفته دکتر ضیایی طبق هماهنگی‌های انجام شده، یک تیم پزشکی متشکل از پرستار و پزشک در پروازهایی که مصدومین رامنتقل می کند حضور خواهند داشت که این تیم علاوه بر تیم پزشکی مستقر در مکه است.

انتشار اخبار آرامش بخش در دستورکار قرار گیرد

بنابراین گزارش در این جلسه مهندس احمدی دبیرکل جمعیت هلال احمر نیز با اعلام مراتب تسلیت فاجعه منا از خدمات سازمان حج و زیارت قدردانی و افزود: باید تلاش شود از این پس اخبار منتشر شده بیشتر جنبه آرامش بخشی به خانواده ها و اطلاع رسانی از بهبود وضعیت را داشته باشد.

وی با تاکید بر وظایف محوله به جمعیت هلال احمر مبنی بر انتقال مجروحان و کشته شدگان فاجعه منا تصریح کرد: بر این اساس امروز جلسه ای با حضور نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی( هواپیمایی)، سازمان حج و زیارت و شهرداری تهران در ساختمان صلح برگزار می شود تا هماهنگی های لازم جهت تسریع در انتقال حادثه دیدگان به کشورمان انجام شود.