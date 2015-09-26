  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

همایش بین‌المللی نکوداشت مولانا فردا در تهران برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی نکوداشت مولانا فردا در تهران برگزار می‌شود

اختتاميه همايش بين‌المللی نکوداشت مولانا فردا در مرکز همايش‌های بين‌المللی دانشگاه شهيد بهشتی تهران برگزار و از ۱۰ برگزيده اين همايش تقدير خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استدر کیش لاروش، رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در ایران در آیین اختتامیه همایش بین‌المللی نکوداشت مولانا که به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود به سخنرانی می‌پردازد.

همچنین در این مراسم از ۱۰ برگزيده در محورهاي مولوی شناسی، تحقیق، شعر، موسیقی، انتشارات، تألیف، خط و نقاشی، رسانه جمعی، دبیری انجمن و بانوی برگزیده، معرفي و تجليل خواهند شد.

برنامه ویژه آیین اختتامیه این همایش همايش نیز اجرای موسیقی توسط استاد حسين عليزاده است.

همچنین رئيس موزه مولانا در قونيه نيز در این همایش حضور خواهد داشت.

اختتاميه اين همايش فردا ساعت ۱۷ در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2924857
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها