به گزارش خبرگزاری مهر، استدر کیش لاروش، رئیس دفتر منطقه‌ای یونسکو در ایران در آیین اختتامیه همایش بین‌المللی نکوداشت مولانا که به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود به سخنرانی می‌پردازد.

همچنین در این مراسم از ۱۰ برگزيده در محورهاي مولوی شناسی، تحقیق، شعر، موسیقی، انتشارات، تألیف، خط و نقاشی، رسانه جمعی، دبیری انجمن و بانوی برگزیده، معرفي و تجليل خواهند شد.

برنامه ویژه آیین اختتامیه این همایش همايش نیز اجرای موسیقی توسط استاد حسين عليزاده است.

همچنین رئيس موزه مولانا در قونيه نيز در این همایش حضور خواهد داشت.

اختتاميه اين همايش فردا ساعت ۱۷ در دانشگاه شهيد بهشتي برگزار خواهد شد.