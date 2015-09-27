پیام تسلیت ابراهیم حاتمی کیا برای درگذشت هما روستا

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت فیلم سینمایی «بادیگارد» پیام تسلیت ابراهیم حاتمی کیا کارگردان سینما که در ساخت فیلم «از کرخه تا راین» با هما روستا همکاری کرده است، به مناسبت درگذشت این بازیگر سینما و تئاتر منتشر کرد.

در متن پیام ابراهیم حاتمی چنین آمده است:

«پاییز را چه سخت آغاز کردی.

هنوز در حیرت و عزای مسافران کعبه بودیم که خبر آمد هما روستا پر کشید.

بانوی کرخه تا راین از ساحل اقیانوس غربت راهی سفر ابدیت شد.

هما روستا دیر آشنایی بود که همدیگر را در کنار رود راین یافتیم و این آشنایی سالیان سال به بهانه‌های مختلف تجدید شد. او در پیله خانواده ما همچون لیلای کرخه تا راین نفوذ کرد و این میسر نبود مگر بخاطر منش مهربانانه این بانوی هنرمند که وجودش از هنرش پیشی داشت.

هما روستا بانوی فرهیخته هنر نمایشی این سرزمین نمونه متانت در رفتار و مناعت طبع در انتخاب نقش ها بود و در هر نقشی ظهور کرد، ماندگار شد.

خدایش بیامرزد و او را قرین رحمت خویش سازد. الهی آمین.

حاتمی کیا»