حسین نوش آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عمق فاجعه اخیر منا و افزایش آمار کشته ها و مجروحان حادثه اظهار داشت: من تصور می کنم که آمار جان‌باختگان ایرانی حادثه بیش از ۴۰۰ نفر خواهد بود.

وی در توضیح این نکته افزود: با توجه به اینکه مفقودین نه به کاروان های خود مراجعه کرده اند و نه در بیمارستان ها رد پایی از آنها پیدا شده است، متاسفانه باید گفت که بیش از «دو سوم» از مفقودان ما باید جزو جان‌باختگان حادثه باشند.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره سرنوشت نامعلوم «غضنفر رکن آبادی» سفیر سابق ایران در لبنان در جریان حادثه منا نیز تصریح کرد: اینکه سعودی ها منکر وجود آقای رکن‌آبادی شده‌اند، نشان می‌دهد که دروغ می گویند؛ آنها حتما می دانند که اشخاص مطرحی مانند آقای رکن‌آبادی و سایر دوستانی که در حج بوده‌اند، الان کجا هستند و از سرنوشت آنها مطلع هستند، اما نمی‌خواهند واقعیت را مطرح کنند.

نوش آبادی با بیان اینکه تاکنون اثری از این چهره ها در میان مجروحان و جانباختگان حادثه نبوده است، عنوان کرد: به نظر می‌آید توطئه ای در کار بوده است و یک برنامه‌ریزی برای امثال آقای رکن‌آبادی انجام شده است و من تصور می کنم که نیروهای امنیتی عربستان آنها را ربوده اند و این احتمال به طور جدی وجود دارد.

وی تصریح کرد: هرچند ایشان با گذرنامه عادی و بدون مسئولیت امنیتی یا سیاسی به حج رفته، اما آقای رکن آبادی مجری برنامه روز عرفات بود و آنها نیز با علم به اینکه موقعیت آقای رکن آبادی را می‌دانستند، دست به این کار زده اند؛ در واقع باید توجه کرد که ایشان تاکنون خوشبختانه جزو جان‌باختگان نبوده و البته جزو مجروحان حادثه هم نیست، بنابراین با فرض بر اینکه آنهایی که تاکنون وضعیتشان مشخص نشده اکثرا جان‌باخته هستند، ایشان نیز یا جزو جان‌باخته‌های حادثه است و یا در اختیار نیروهای امنیتی سعودی قرار دارد.

سپردن حج به سازمان کنفرانس اسلامی ضروری است/ سعودی‌ها صلاحیت ندارند

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در واکنش به تذکرات مداوم نمایندگان مجلس مبنی بر پیگیری دولت جمهوری اسلامی از طریق سازمان کنفرانس اسلامی برای سپردن حج به این سازمان گفت: ما فعلا بحثی برای تعطیلی حج در دستور کار نداریم، اما پیگیری سپردن حج به جهان اسلام از جمله سازمان کنفرانس اسلامی یک ضرورت است و سعودی ها نیز نشان دادند که شایستگی و کفایت لازم را برای مدیریت حج ندارند و این حادثه تلخ نیز گویای کم‌ظرفیتی و سوء مدیریت آنهاست.

نوش آبادی تاکید کرد: همه کشورهای اسلامی الان به این نتیجه رسیده اند که باید فکری برای اداره حرمین شریفین و اداره مناسک حج آن هم با این حجم زائر بکنند؛ چراکه هر سال بیش از سه میلیون زائر در حج تمتع و ده‌ها میلیون نفر نیز در طول سال برای مناسک عمره به عربستان می روند، اما سعودی ها اعتقادی به این امور و اهمیت حج ندارند و اساسا با ماهیت و حقیقت حج مخالف هستند.

وی اضافه کرد: به همین دلیل است که ما همواره از اول تاکید کرده ایم که نمایندگان کشورهای اسلامی و یا سازمان کنفرانس اسلامی که متعلق به همه کشورهای اسلامی است، باید اداره حج را برعهده بگیرند؛ چراکه سعودی ها با این اقداماتشان از خود سلب صلاحیت کرده‌اند.