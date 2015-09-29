ایران اولین کشوری که هیمنه استکبار را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد باقر حسینی اراکی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران و بسیجیان فعال اداره کل اوقاف استان کرمانشاه اظهار داشت: بسیاری از جنگ ها در طول تاریخ به وقوع پیوستند، اما هیچ کدام مانند دفاع مقدس رزمندگان اسلام ماندگار نبوده است.

وی علت مقدس بودن دفاع رزمندگان ایرانی در برابر دشمنان را داشتن هدف و وسیله ای مقدس عنوان کرد و گفت: مهمترین هدف دفاع مقدس ما حفظ اسلام و ارزش های مقدس آن بود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه ادامه داد: آنگاه که ارزش های دینی مانند مراسم عاشورا، روضه خوانی و جلسات قرآنی خدشه دار شدند مسلمانان ایرانی با تمام وجود علیه استکبار قیام کردند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی که عراق علیه ایران راه اندازی کرده بود، رزمندگانی که شهید شدند نامشان در تاریخ ماندگار شد و آرامش کنونی نظام نیز ثمره خون شهداست.

به گفته حسینی اراکی، با وجود اینکه ایران اسلامی در تحریم دشمنان قسم خورده نظام به سر می برد، اما با داشتن توان دفاعی قدرتمند و درخشش در عرصه های مختلف علمی در منطقه خاورمیانه یک ابر قدرت محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه تصمیمات مهم اتخاذ شده در منطقه خاورمیانه بدون مشورت کشور ایران صورت نمی گیرد، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری نیز کشورهای غربی به مذاکره با ایران نیاز دارند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه به رشادت های فراوان شهدا، جانبازان و ایثارگران در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: این بزرگواران حریت و جوانمردی خود را به دنیا ثابت کردند.

این مسئول اضافه کرد: آمریکا تنها کشوری است که داعیه سرپرستی جهان را دارد و ایران نیز اولین کشوری است که هیمنه استکبار را شکسته است.

حسینی اراکی با بیان اینکه جنگ با استکبار و رژیم بعثی در طول هشت سال تنها یک جنگ نظامی بود، گفت: جهاد با نفس و منیت ها جهاد اکبر است.

وی اولین بسیجی جهان اسلام را حضرت علی (ع) و دومین بسیجی را حضرت فاطمه (س) دانست و گفت: بسیجیان با روحیه بالای بسیجی خود نقش موثری در دفاع مقدس داشتند.

گفتنی است، در این مراسم ۲۶ نفر از ایثارگران و بسیجیان فعال اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اهدای لوح تقدیری تجلیل شدند.