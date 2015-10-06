داعش مسئولیت حمله به مقر دولت مستعفی یمن در عدن را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه تروریستی ـ تکفیری داعش امروز در صفحه منتسب به خود در توئیتر مسئولیت حمله به مقر دولت مستعفی یمن در شهر عدن را بر عهده گرفت.

بر اساس این گزارش، داعش اعلام کرده که نظامیان سعودی و اماراتی هدف اصلی این حمله بوده اند. این گروه تروریستی ـ تکفیری همچنین تصریح کرد: این حمله توسط چهار عامل انتحاری صورت گرفت.

گفتنی است، پیشتر منابع رسانه ای اعلام کرده بودند که هتل القصر (محل استقرار دولت مستعفی) هدف حمله موشکی قرار گرفته است. به گفته این منابع در این حمله ۱۸ نفر کشته شدند.

در انفجار دوم مقر نظامیان امارات در منطقه البریقه و در انفجار سوم مقر فرماندهی نظامی امارات در همین منطقه هدف قرار گرفت.

رسانه های یمنی اعلام کردند که در هنگام حمله به مقر دولت مستعفی یمن، اعضای کابینه این دولت به ریاست «خالد بحاح» در هتل القصر مستقر بودند. «راجح بادی» سخنگوی دولت مستعفی یمن در این رابطه اعلام کرد که هیچکدام از اعضای کابینه بحاح آسیبی ندیده اند. وی همچنین تاکید کرد که به خالد بحاح نیز در این حمله آسیبی نرسیده است.