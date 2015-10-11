«آلما» به روزهای پایانی فیلمبرداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی «آلما» به کارگردانی عباس مرادیان و نویسندگی پیمان عباسی هم اکنون به مرز ۸۰ درصد رسیده و بزودی به پایان می رسد.

گروه فیلمبرداری این روزها در خانه ای در شمال شهر حضور دارند و تا آخرین روز تولید نیز در همین لوکیشن فیلمبرداری را ادامه می دهند. با پایان فیلمبرداری، مراحل فنی «آلما» آغاز می شود تا فیلم جدید مرادیان برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.

پژمان بازغی، نازنین فراهانی، کامران تفتی، شقایق فراهانی، آتیلا پسیانی، بهاره افشاری، مجید واشقانی، پیمان دارابی، رضا صابری، مریم سعادت، شیوا خسرومهر، روشنک عجمیان، آیدا جعفری، ایمان اسماعیل پور، امیر متقی، سحر نظام دوست و ضحی گلی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه داستان «آلما» با مضمونی اجتماعی آمده است: پیمان در اثر عشقی نافرجام گروه آلما را ۱۵ سال پیش ترک کرده است. او با رفتنش موجب فروپاشی این گروه که تازه نیز رونق گرفته می شود. حال پیمان با مرگ استاد بیات (پدر آلما) به ایران برمی گردد و در آستانه بازگشت متوجه می شود آلما در اثر مرگ فرزندش در بیمارستان روانی بستری است. حالا او می ماند و تازگی عشقی نافرجام و وصیت استاد بیات برای بازگرداندن آلما به زندگی.

سایر عوامل پشت دوربین این فیلم سینمایی عبارتند از تهیه کننده: محمدرضا محمدی، مجری طرح و جانشین تهیه کننده: جمال گلی، مدیر فیلمبرداری: امید نگارشی، صدابردار: هادی افشار، طراح صحنه و لباس: رضا سلیمانی، طراح گریم: مهیاد میمی، تدوین: میلاد مظاهری، آهنگساز: رضا خسروی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مسعود حقی، مدیر تولید: سیدامیر سیدابراهیمی، مشاور رسانه ای: امین اعتمادی، عکاس: آرش شاه محمدی، جانشین تولید: علی حاجی هاشمی، دستیار اول فیلمبردار: حمید قطب، گروه تدارکات: اصغر بازگشا، علی صحرانورد، امیر کشاورز.