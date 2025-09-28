«آلما» آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «آلما» به نویسندگی و کارگردانی جمال کمالی و تهیه‌کنندگی رضا محقق، آماده نمایش و شرکت در جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی شد.

همچنین نخستین پوستر این فیلم سینمایی با طراحی علی خزایی منتشر شد.

در خلاصه داستان «آلما» که به نقد از سنت‌های دیرینه و مسئله کودک‌همسری می‌پردازد، آمده است: «شوبای پس از آنکه شاهد مرگ دلخراش دختری در هنگام زایمان می‌شود، برای تغییر رسم و رسوم آن روستا و جلوگیری از ازدواج دختران در سنین پایین و ممانعت از تکرار این تراژدی، تصمیمی عجیب و غیرمنتظره می‌گیرد ...»

الهه حصاری، یاسمن مرآتی، مرجان مومنی، شاهین احمدیان نمین، فرهاد توفان، امیر مهدی اسکندرپور، سارا محمدی، محمد طاها محمدی، ساغر نوری بازیگران «آلما» هستند.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: بهنام کریمی، صدابردار: جابر انصاریان، طراحی و ترکیب صدا: امیرحسین صادقی، موسیقی متن: صادق آزمند، اصلاح رنگ و نور: محمود نوری، طراح چهره پرداز: ونداد درویشیان، برنامه ریز و دستیار یک: ساغر نوری، منشی صحنه: سولماز علمدار، طراح صحنه و لباس: فاطمه صفری زاده، مدیر تولید: پژمان ذوالقدری، مدیر تدارکات: عبدالله احمدی، طراح پوستر: علی خزایی، سرمایه‌گذاران: شاهین احمدیان نمین و جمال کمالی.