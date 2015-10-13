درخواست ۴ کشور عربی از ابومازن برای جلوگیری از وقوع انتفاضه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که برخی کشورهای عربی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را برای جلوگیری از انتفاضه فلسطینی ها تحت فشار قرار داده اند.

در میان این کشورها عربستان سعودی و مصر قرار دارند که به درخواست تل آویو از ابومازن خواسته اند با تمام توان مانع از وقوع انتفاضه در فلسطین شود.

این رسانه ها اعلام کردند که ابومازن و «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی دائما درباره راه های جلوگیری از وقوع انتفاضه در سرتاسر فلسطین با یکدیگر رایزنی می کنند.

موج انتفاضه فلسطینی ها از کرانه باختری و در اعتراض به هتک حرمت روزانه صهیونیست ها به مسجدالاقصی در بیت المقدس آغاز شد و پس از چند روز دامنه آن به نوارغزه و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ کشیده شده است.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت فلسطین، درگیری شهروندان فلسطینی با نظامیان صهیونیست از آغاز ماه جاری میلادی (اکتبر) تاکنون به ۲۷ شهید و هزار و ۴۰۰ زخمی افزایش یافته است.