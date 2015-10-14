راه اندازی آسایشگاه بانوان مبتلا به ام اس نیازمند اعتبار است

سهیلا پیدا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به كاهش سن ابتلای افراد به بیماری ام اس در برخی استان ها، این رده سنی در خراسان شمالی ۲۵ سال به بالا است.

وی با اشاره به افزایش شمار بیماران مبتلایان به ام اس در خراسان شمالی اظهار كرد: طی شش ماهه نخست امسال ۱۷ نفر به بیماری ام اس در استان مبتلا شدند.

پیدا با بیان اینكه از این تعداد ۱۳ نفر را بانوان تشكیل می دهند، افزود: با توجه به این تعداد مبتلا، راه اندازی آسایشگاه نگهداری از بانوان مبتلا به ام اس در خراسان شمالی ضروری بوده اما نیازمند تامین اعتبار است.

به گفته وی ساخت و راه اندازی این آسایشگاه در خراسان شمالی به شش میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد كه متاسفانه تاكنون نیز هیچ نهادی برای كمك درساخت آن اعلام آمادگی نكرده است.

پیدا افزود: كیفیت زندگی، آرامش و دوری از استرس، پذیرش بیماری و ... در بهبود بیماران مبتلا به ام اس نقش مهمی ایفا می كند.

وی درخصوص هزینه های درمان این بیماری نیز گفت: ۹۰ درصد هزینه های داروهای ایرانی این بیماران از سوی بیمه متقبل می شود.

رئیس انجمن حمایت از بیماران ام اس خراسان شمالی اظهار كرد: هم اكنون ۲۶۴ بیمار مبتلا به ام اس در این انجمن عضویت دارند كه ۲۰۱ نفر آنها را بانوان تشكیل می دهند.