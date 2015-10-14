مسئول بسیج رسانه استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور انتخاب اعضای هیئت‌رئیسه شورای بسیج رسانه استان، نشست شورای بسیج رسانه برگزار شد و اعضا با رای خود هیئت رئیسه را انتخاب کردند.

عبدالله نجفی اضافه کرد: این نشست با حضور معاون هماهنگی کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر، امام جمعه کاکی و اعضای شورای بسیج رسانه برگزار شد.

وی افزود: در این انتخابات داود نوشادی مدیر پایگاه خبری لیمر به عنوان مسئول هیئت رئیسه شورای بسیج رسانه استان بوشهر انتخاب شد.

مسئول بسیج رسانه استان بوشهر با اشاره به انتخاب محمد پایبست مسئول فضای مجازی سپاه امام صادق(ع) استان به عنوان نایب رئیس شورا، ادامه داد: سعید رضایی سرپرست خبرگزاری مهر در استان بوشهر و محمد امین حیدری مدیر پایگاه خبری تحلیلی دانشجو نیوز نیز به عنوان بازرسان این شورا انتخاب شدند.

مسئول هیئت‌رئیسه شورای بسیج رسانه استان بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امیدواریم با همکاری و همراهی همه اعضای بسیج رسانه استان بوشهر بتوانیم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

داوود نوشادی اضافه کرد: فعالیت در بسیج را به عنوان یک وظیفه می‌دانیم و از همه توان خود را برای انجام وظایف و برنامه‌ها استفاده خواهیم کرد.