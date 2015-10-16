به گزارش خبرگزاری مهر، «یاماگاتا» که یکی از معتبرترین جشنواره‌های مستند در دنیاست، از مستند «گزارشی درباره مینا» به کارگردانی کاوه مظاهری تقدیر کرد. مستند «گزارشی درباره مینا» که به عنوان تنها نماینده ایران در بخش مسابقه «جریان‌های جدید آسیا» حضور داشت، مورد تقدیر ویژه داوران جشنواره قرار گرفت.



«گزارشی درباره مینا» روایتگر سیزده روز از زندگی مینا در ایام نوروز است. او زنی خیابان خواب است که در زاغه‌های اطراف میدان شوش، امیدوارنه روزگارش را سپری می‌کند.

عواملی که در ساخت این مستند با مظاهری همکاری داشته‌اند، عبارتند از: تدوین: پویان شعله‌ور، محقق: فروغ عزیزی، صدابردار: احمد افشار، صداگذار: حسن شبانکاره، عکاس: مریم مجد و طراح پوستر: علی باقری.

بیست و ششمین جشنواره بین‌المللی مستند «یاماگاتا» ۸ تا ۱۵ اکتبر در ژاپن برگزار شد.