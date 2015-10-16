۱۷ میلیارد تومان برای توسعه ورزش شهرستان گچساران هزینه شد

به گزارش خبرنگارمهر، جهانبخش ایزدپور در حاشیه مراسم افتتاح زمین های چمن مصنوعی شهرستان گچساران گفت: با احداث پارک بزرگ تفریحی ورزشی نفت اعتبارات هزینه شده از ابتدای سال تاکنون در بخش ورزش گچساران به ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

ایزدپور افزود: این پارک با اعتباری افزون بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی شده، که با انجام مناقصه و شناسایی پیمانکار در کناربوستان شهدای گمنام گچساران در حال احداث است.

وی بیان کرد: زمین این پارک از طرف شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران به ورزش و جوانان این شهرستان واگذار شده است.

مدیرکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در حال حاضر در گچساران برخی رشته‌های ورزشی از جمله اسکیت، دوچرخه‌سواری و قایق‌سواری با محدودیت‌های زیادی از نظر فضای استاندارد ورزشی مواجه است که با احداث این پارک بزرگ این فضاها احداث می‌شود.

ایزدپور همچنین از بهره برداری چمن‌های مصنوعی امامزاده جعفر(ع) و ۵۰۰ دستگاه گچساران خبر داد وافزود: این دو چمن مصنوعی با ابعاد ۲۷ در ۵۰ متر مربع با اعتباری افزون بر ۵۲۰ میلیون تومان در اختیار مردم این مناطق قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با افتتاح این دو پروژه تاکنون ۲۳ زمین چمن از تعداد ۲۸ زمین اهدایی وزارت نفت تحویل این اداره شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهره برداری از زمین های چمن مصنوعی اداره ورزش و جوانان شهرستان گچساران با حضور نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش وجوانان استان و جمعی از مسئولان و ورزشکاران شهرستان گچساران برگزار شد.