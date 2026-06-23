به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی شامگاه سهشنبه در نشست بررسی طرحهای عمرانی شهرستانهای گچساران و باشت، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پروژههای ورزشی این شهرستان اظهار کرد: در حوزه پروژههای چمن مصنوعی، بخش قابل توجهی از طرحهای پیشبینی شده اجرا و تحویل شده و تعدادی از پروژهها نیز در مرحله بازسازی و مرمت قرار دارند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در روند اجرای برخی پروژهها افزود: در مواردی به دلیل ایرادات مطرح شده در برآوردها و مستندات فنی، روند اخذ تأییدیهها زمانبر شد و همین مسئله موجب تأخیر در آغاز عملیات اجرایی برخی طرحها شد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اعتبارات لازم برای اجرای پروژهها در اختیار دستگاه قرار گرفته است، تصریح کرد: پیگیریهای متعددی برای تسریع در فرآیندهای اداری و فنی انجام شده و تلاش میکنیم پروژههای باقیمانده در کوتاهترین زمان ممکن وارد فاز اجرایی شوند.
وی در خصوص پروژه پیست تارتان مجموعه ورزشی تختی گچساران نیز گفت: عملیات زیرسازی، جدولگذاری و آسفالت بخشی از پروژه انجام شده و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شده است اما به دلیل افزایش هزینهها و شرایط اقتصادی، پیمانکار برای ادامه کار با مشکلاتی مواجه شد.
پارسایی ادامه داد: با برنامهریزی صورت گرفته، تلاش میکنیم ادامه عملیات اجرایی این پروژه در قالب قراردادهای جدید مجموعه ورزشی تختی دنبال شود تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
وی همچنین درباره پروژه بازسازی ورزشگاه تختی گچساران اظهار داشت: برای اجرای اصولی این طرح، مطالعات فنی و آزمایشهای مکانیک خاک انجام شد که نتایج آن منجر به بازنگری در طراحی پروژه و اصلاح برآوردهای مالی شد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد افزود: پس از دریافت نتایج آزمایشها، مناقصه پروژه مورد بازنگری قرار گرفت تا پیمانکاری دارای توان فنی لازم برای اجرای همزمان بخشهای عمرانی، تأسیساتی و تخصصی ورزشگاه انتخاب شود.
وی اضافه کرد: با تجدید مناقصه، بازگشایی پاکتهای جدید در تیرماه انجام خواهد شد و امیدواریم با انتخاب پیمانکار واجد شرایط، عملیات اجرایی پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.
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