به گزارش خبرنگار مهر، مجید پارسایی عصر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار داشت: فرآیند برگزاری مناقصات بر اساس ابلاغ مکتوب کمیته برنامهریزی و کمیته فنی اداره کل ورزش انجام شده و کاملاً قانونی است.
وی افزود: پیمانکار پروژههای مربوطه انتخاب شده و ابلاغ برنده شدن نیز چهارشنبه هفته گذشته صادر شده است و عملیات اجرایی این پروژهها از همین هفته آغاز میشود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بیان کرد: منابع مالی این طرحها از محل مسئولیتهای اجتماعی شرکت نفت تأمین میشود و این موضوع در اسناد مناقصه نیز به صراحت درج شده است.
پارسایی با اشاره به مطالبات پیمانکاران در گچساران گفت: حدود ۱۷ میلیارد تومان صورتوضعیت به همراه مستندات از اردیبهشتماه ارسال شده که شامل سه میلیارد تومان برای بهسازی پیست، ۴.۵ میلیارد تومان برای استادیوم تختی، سه میلیارد تومان برای سالن بوستان و ۵.۵ میلیارد تومان برای تکیه و سایر پروژهها است.
وی ادامه داد: در حوزه کهگیلویه نیز ۳.۵ میلیارد تومان برای ورزشکاران قلعهرئیسی و پروژه چمن مصنوعی روستای بیمجگان صورتوضعیت شده که تاکنون پرداخت نشده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان افزود: برای چمنهای مصنوعی شهرستانهای دنا و بویراحمد نیز حدود هفت میلیارد تومان صورتوضعیت به وزارت نفت ارسال شده و در انتظار پرداخت است.
پارسایی با اشاره به پیگیریهای انجامشده گفت: نسبت به جلسه قبل، ۱۴.۵ میلیارد تومان صورتوضعیت جدید برای دو پروژه بزرگ کهگیلویه ایجاد شده است.
وی درباره پروژه زمین چمن مصنوعی مارگون نیز اظهار داشت: این پروژه از محل سفر رئیسجمهور شهید اعتبار گرفته و مناقصه آن برگزار شده و پیمانکار نیز هفته گذشته انتخاب و قرارداد منعقد شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ارزش کل این پروژه را ۱۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در مناقصه فعلی شش میلیارد تومان آن تعریف شده و ۱۲ میلیارد تومان باقیمانده مربوط به اعتبارات استانی است که تاکنون تخصیص آن صفر بوده است.
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