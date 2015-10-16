دیدار بروجردی با تمام سلام/ اوضاع منطقه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران امروز در جریان سفر خود به لبنان با «تمام سلام» نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در این دیدار بر حمایت کامل ایران از گفتگوهای سیاسی میان گروه های داخلی لبنان تاکید و ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها در آینده نزدیک به تحقق تمامی اهداف ملت لبنان منجر شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران پس از این دیدار گفت: در دیدار با تمام سلام توسعه روابط دوجانبه و تازه ترین تحولات منطقه به ویژه اوضاع یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی اعلام کرد که در این دیدار به موضوع فاجعه منا در روز عید سعید قربان نیز پرداخته شد.

وی گفت: در این دیدار همچنین گزارش مختصری درباره پرونده هسته ای ایران و فضای سیاسی جدیدی که ایجاد شده است ارائه و ابراز امیدواری شد که تلاش های اسلامی عربی مشترک برای حل و فصل اوضاع تاسف بار در کشورهایی همچون سوریه، عراق، لیبی و یمن موفقیت آمیز باشد.