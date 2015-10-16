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۲۴ مهر ۱۳۹۴، ۱۸:۲۸

امروز انجام شد؛

دیدار بروجردی با تمام سلام/ اوضاع منطقه محور مذاکرات

دیدار بروجردی با تمام سلام/ اوضاع منطقه محور مذاکرات

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کشورمان در دیدار با نخست وزیر لبنان به بررسی اوضاع منطقه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران امروز در جریان سفر خود به لبنان با «تمام سلام» نخست وزیر لبنان دیدار و گفتگو کرد.

بروجردی در این دیدار بر حمایت کامل ایران از گفتگوهای سیاسی میان گروه های داخلی لبنان تاکید و ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها در آینده نزدیک به تحقق تمامی اهداف ملت لبنان منجر شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران پس از این دیدار گفت: در دیدار با تمام سلام توسعه روابط دوجانبه و تازه ترین تحولات منطقه به ویژه اوضاع یمن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی اعلام کرد که در این دیدار به موضوع فاجعه منا در روز عید سعید قربان نیز پرداخته شد.

وی گفت: در این دیدار همچنین گزارش مختصری درباره پرونده هسته ای ایران و فضای سیاسی جدیدی که ایجاد شده است ارائه و ابراز امیدواری شد که تلاش های اسلامی عربی مشترک برای حل و فصل اوضاع تاسف بار در کشورهایی همچون سوریه، عراق، لیبی و یمن موفقیت آمیز باشد.

کد مطلب 2942151
سمیه خمارباقی

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