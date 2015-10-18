آب شرب برخی مناطق چالوس قطع شد

محمدناصر زندی در گفتگو با مهر گفت: بارش شدید باران و طغیان رودخانههای چالوس باعث خسارت به چندین روستای بخش مرکزی چالوس و مناطقی از شهر چالوس شده است.
وی افزود: خوشبختانه با اقدامات مؤثری که در حوزه لایروبی رودخانه چالوس، سردآبرود و رودخانههای حوزه مرزن آباد در قبل از سیلاب صورت گرفت شاهد خسارت کمتری به نسبت دفعات گذشته در چالوس بودیم.
زندی با اشاره به انسداد آزادراه مرزن آباد چالوس براثر سیلاب و رانش خاک حاشیه آزادراه گفت: براثر طغیان رودخانه در کیلومتر ۱۰ آزادراه در منطقه ازارک از شب گذشته هم جاده قدیمی چالوس و هم آزادراه مارس آباد چالوس دچار انسداد شد که با تلاش شبانه دستگاههای خدمات رسان، جاده قدیم بازگشاییشده ولی عملیات بازگشایی آزادراه همچنان ادامه دارد و امیدواریم تا امشب این محور نیز بازگشایی شود.
وی افزود: به دلیل عدم طراحی مناسب کانال انتقال آب سطحی و آبراه در کنار آزادراه مشکلات فنی در این محور وجود دارد که همزمان اصلاحات فنی این آبراه نیز در حال انجام است.
فرماندار چالوس در بخش دیگر با اشاره به شکستگی خط اصلی انتقال آب چالوس در منطقه اشکاردشت گفت: هماکنون بخشهایی از شهر چالوس از نعمت آب آشامیدنی برخوردار نیستند که تا ساعاتی دیگر مشکل این شکستگی خط انتقال آب رفع خواهد شد.
وی تأکید کرد: در این فاصله نیز برای آبرسانی موقت، تانکرهای آب آشامیدنی به مناطق خسارتدیده اعزامشده است.
فرماندار چالوس تأکید کرد: ستاد مدیریت بحران شهرستان پس از اعلام هواشناسی تشکیلشده و قبل از شکلگیری سیلاب و آبگرفتگی معابر اقدامات پیشگیرانه خوبی را برنامهریزی کرده بود و شب گذشته نیز همه اعضای ستاد و دستگاههای خدمات رسان در محل وقوع بارندگی شدید حضور میدانی داشتهاند.
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