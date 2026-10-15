به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر پنجشنبه در دیدار با جمعی از فعالان حوزه خدمت و دست‌اندرکاران اجتماعات شبانه این شهرستان، از تلاش‌های مستمر و حضور میدانی آنان قدردانی کرد و مقاومت و پایداری مردم ایران در برابر دشواری‌ها را بخشی ماندگار از تاریخ کشور دانست.

وی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در مقاطع مختلف تاریخی اظهار کرد: ایرانیان در طول تاریخ در برابر دشمنان تسلیم نشده‌اند و با پایداری و حفظ عزت ملی مسیر خود را ادامه داده‌اند؛ مسیری که با فداکاری جوانان این سرزمین همراه بوده است.

فرماندار چالوس با تقدیر از همراهی فعالان این عرصه افزود: حضور مستمر و تلاش خالصانه افرادی که با وجود دشواری‌ها در برگزاری و پشتیبانی از این اجتماعات مشارکت داشته‌اند، قابل تقدیر است و نشان‌دهنده اهمیت حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های اجتماعی است.

یوسف‌پور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: «میوه وحدت، پیروزی است» و برای تقویت مشارکت عمومی باید برنامه‌ها با تنوع بیشتر و استفاده گسترده‌تر از ظرفیت گروه‌ها، دیدگاه‌ها و جریان‌های مختلف برگزار شود.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از مشارکت همه گروه‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی و اجرای اجتماعات می‌تواند به افزایش همدلی، تقویت انسجام و حضور مؤثرتر مردم کمک کند.

فرماندار چالوس در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به توکل بر خداوند، توسل به ائمه اطهار(ع)، رهنمودهای مقام معظم رهبری، توان نیروهای مسلح و همبستگی مردم، ابراز امیدواری کرد که اتحاد و همراهی ملی زمینه‌ساز پیروزی و عبور از دشواری‌ها باشد.

در این نشست، فعالان حوزه خدمت و دست‌اندرکاران اجتماعات شبانه نیز ضمن قدردانی از حضور میدانی و حمایت‌های فرماندار چالوس، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.