برگزاری همه پرسی در اوستیای جنوبی برای الحاق به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اوستیای جنوبی اعلام کرده است که برای پیوستن به روسیه همه پرسی برگزار می کند. استان اوستیای جنوبی در اوایل دهه ۹۰ میلادی از گرجستان مستقل شد.

مسکو در همان ابتدا استقلال اوستیای جنوبی را به رسمیت شناخت. در سال ۲۰۰۸ آبخازیا منطقه ای دیگر از کشور گرجستان از این کشور مستقل شد که این استقلال در پی درگیری نظامی با تفلیس صورت گرفت.

بعد از درگیری های نظامی گرجستان این دو منطقه را سرزمین های اشغالی نامگذاری کرد.

تیبیلوف رهبر اوستیای جنوبی گفت همه مراحل برگزاری همه پرسی در هماهنگی و مشورت با روسیه انجام شده است. تاریخ مشخصی برای برگزاری همه پرسی اعلام نشده است.

ولادیمیر پوتین در بیست و پنجمین سالگرد استقلال اوستیای جنوبی در ۲۰ سپتامبر سال جاری از اعلام آمادگی کشورش برای مشاوره های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی به این جمهوری کوچک مستقل خبر داده بود.

کمیته دوما در کشورهای مشترک المنافع گفته بود نتایج همه پرسی در اوستیا برای روسیه چندان تفاوتی ندارد و در اصل روسیه علاقه ای به الحاق اوستیا ندارد.