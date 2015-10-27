کاروان عاشورائیان امام عصر(عج) به روستای «پیروز» ملایر رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر زمردیان بعدازظهر سه شنبه در مراسم استقبال از شهدا جزئیات برنامه حضور کاروان شهدای گمنام را اعلام کرد و گفت:امروز پس ازحضور شهدا در جمع مردم شهر زنگنه در ساعت ۱۸، این شهدا با حضور در دانشگاه ملی ملایرمورد استقبال دانشجویان و مردم ملایرقرار گرفته تا مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدا نیز در مسجد دانشگاه ملی در ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه برگزار شود.

وی افزود: صبح روز چهارشنبه ۶ آبان ماه پیکرهای مطهر شهدا برای حضور در مراسم زیارت عاشورا به حوزه علمیه خواهران حضرت زینب کبری(ع) منتقل شده و پس از این مراسم با اقامه نماز توسط آیت الله فاضلیان، امام جمعه ملایر بر پیکرهای مطهر شهدا، مراسم تشییع و خاکسپاری یک تن از شهدای گمنام از ساعت ۹ صبح آغاز و در حوزه علمیه امام علی(ع) به خاک سپرده خواهد شد.

وی با تشریح سایر برنامه ها عنوان کرد: کاروان عاشورائیان امام عصر(عج) ساعت ۱۱ روز چهارشنبه وارد بخش شرا شده و پس از عبور از روستاهای خماجین، قشلاق علیا، قشلاق سفلی، فیروز آباد، دولت آباد، ورکش، آب انبار، راهجرد، احمد اباد تپه، شیرین آباد، دیزج، بویاقچی، رزج، هیزج، امیر آباد کرد، احمد آباد شرا، یکله و حضور در یادواره شهدای روستای عبدالرحیم، مهمان مردم شهر قهاوند می شوند.

وی ادامه داد: کاروان شهدای گمنام ۵ شنبه ۷ آبان پس از عبور از روستای جیحون آباد، بزنجرد، نوده قره باغی، میلاجرد سماوک، بوبوک آبادویسرلو مورد استقبال مردم روستاهای سوباشی، قطار قوپی، قهورد علیا، چورمق، قراتلو، شیخ جراح، قرانقودره، قهورد سفلی قرار می گیرند.

زمردیان عنوان کرد: یک تن از این شهدا نیز برای تشییع و خاکسپاری در ستاد سپاه استان، به همدان منتقل شده تا ساعت ۹ و نیم صبح در میدان امام زاده عبدالله (ع) بر دستان مردم همدان تشییع و در بین سبزپوشان سپاه به خاک سپرده شود .

وی پارک «صبا» گل تپه را سومین مکان برای خاکسپاری دوتن دیگر از شهدای گمنام برشمرد و گفت: این دو شهید گمنام نیز ساعت ۹ صبح روز جمعه از میدان خاتم الانبیا (ص) بر دستان پر مهر و قدردان این مردم تشییع و در این مکان به خاک سپرده خواهند شد.